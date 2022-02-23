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【財政預算案2022】一文看清財政預算案支援企業政策　優化中小企融資擔保計劃、寬減多項費用

商業 11:45 2022/02/23

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財政司司長陳茂波今（23日）公布2022至23年度財政預算案，當中提出不少措施支援本地企業，下文讓你一文看清今年財政預算案重點！（資料圖片）

財政司司長陳茂波今（23日）公布2022至23年度財政預算案，當中提出不少措施支援本地企業，下文讓你一文看清今年財政預算案重點！

緩解企業經營壓力：

（1）寬減二零二一／二二課稅年度百分之百的利得稅，上限為一萬元，全港十五萬一千家企業受惠，有關扣減會在二零二一／二二課稅年度的最終應繳稅款反映。

（2）寬減二零二二／二三年度四季的非住宅物業差餉，首兩季以每戶每季五千元為上限，其後兩季以每戶每季二千元為上限，估計涉及四十三萬個非住宅物業。

（3）寬免二零二二／二三年度的商業登記費，讓一百五十萬名業務經營者受惠。

（4）繼續減收非住宅用戶百分之七十五的應繳水費及排污費，每戶每月寬減額上限分別為二萬元及一萬二千五百元，為期八個月至今年十一月底，二十五萬個非住宅用戶受惠。

（5）由今年十月起，延長豁免／寬減現行三十四類政府收費，為期十二個月，惠及多個行業，包括航空、海事、物流、零售、飲食、漁農、建造以至旅遊及娛樂業等。

（6）繼續寬減現時適用於政府處所合資格租戶、地政總署轄下合資格短期租約及豁免書的百分之七十五租金和費用，為期六個月至今年九月底。同一時期內，應政府要求以致需要關閉處所的租戶，在關閉期間可繼續獲得全額租金寬免。

【全民檢測】港府公布全民檢測及延長限聚令至4月20日 零售商料生意跌7至8成

優化「中小企融資擔保計劃」：

（1）「中小企融資擔保計劃」下所有信貸擔保產品的申請期，延長一年至明年六月底。

（2）該計劃下的「百分百擔保特惠貸款」亦會進一步優化，每家企業最高貸款額由十八個月僱員薪金及租金的總和提高至二十七個月，上限由六百萬元增加至九百萬元，最長還款期由八年延長至十年。

（3）要求金管局通過「銀行業中小企貸款協調機制」，再次延長「預先批核還息不還本計劃」六個月到今年十月底。

（4）金管局和銀行業也會提供選項，讓企業可以選擇在一段較長的時間償還部分本金，有關安排亦適用於「中小企融資擔保計劃」下的貸款。

【中小企營商】中小企電商收入按年增1成  近9成正採用或打算投資數碼科技

推出「出口信用擔保計劃」：

（1）香港出口信用保險局（信保局）計劃在今年三月試行推出「出口信用擔保計劃」，為保戶的出口融資作最高七成的信貸擔保，擔保額以五千萬元為上限。

（2）為鼓勵出口商承接海外買家的更大訂單，信保局將在今年下半年推出「彈性賠償率」安排，提升他們的保險保障，預計惠及約二千四百個保戶。

【全民強檢】參考澳門強檢經驗 德勤：員工彈性工作 可自行安排時間檢測

責任編輯：廖淑瑩

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