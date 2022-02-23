【財政預算案2022】一文看清企業紓困措施　免利得稅上限一萬元、減非住宅物業差餉

▲ 【財政預算案2022】一文看清企業紓困措施 免利得稅上限一萬元、非住宅物業差餉

財政司司長陳茂波在《財政預算案2022》，在支援企業推出6大措施，主要針對緩解企業經營壓力、企業周轉提供協助。財政預算案緩解企業經營壓力措施包括：寬減利得稅、寬減非住宅物業差餉、寬免商業登記費、減收水費及排污費、延長寬減政府收費、減合資格租戶租金和費用。

財政預算案2022緩解企業經營壓力措施：

（一）寬減2021/22課稅年度百分之百利得稅

上限為一萬元，全港15.1萬家企業受惠，政府收入將減少12億元。

（二）寬減2022/23年度4季非住宅物業差餉

首兩季以每戶每季5,000元為上限，其後兩季以每戶每季2,000元為上限。

估計涉及43萬個非住宅物業，政府收入將減少34億元。

（三）寬免2022/23年度的商業登記費

150萬名業務經營者受惠，政府收入會減少30億元；

（四）繼續減收非住宅用戶75%應繳水費及排污費

每戶每月寬減額上限分別為2萬元及1.25萬元，為期8個月至今年11月底。

25萬個非住宅用戶受惠，政府收入將減少6.8億元；

（五）由今年10月起，延長豁免／寬減現行34類政府收費

為期12月，涉及多個行業，包括航空、海事、物流、零售、飲食、漁農、建造以至旅遊及娛樂業等。政府收入將減少約17億元。

（六）繼續寬減現時適用於政府處所合資格租戶、地政總署轄下合資格短期租約及豁免書的75%租金和費用

為期6個月至今年9月底。同一時期內，應政府要求以致需要關閉處所的租戶，在關閉期間可繼續獲得全額租金寬免。政府收入將減少14億元。

協助企業周轉措施：

（一）「中小企融資擔保計劃」下所有信貸擔保產品的申請期，延長一年至明年6月底

（二）要求金管局再次延長「預先批核還息不還本計劃」6個月

（三）今年3月試推「出口信用擔保計劃」，為保戶的出口融資作最高7成的信貸擔保，擔保額以5000萬元為上限。

（七）設立住宅租金開支扣除 每年扣稅上限10萬元

由2022/2023課稅年度起，設立住宅租金開支扣除，以減輕並沒持有任何住宅物業的薪俸稅和個人入息課稅納稅人租住私人物業的負擔，每個課稅年度的扣除上限為10萬元。

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