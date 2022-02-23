公共交通費用補貼計劃門檻由400元降至200元 住宅租金可扣稅 每個課稅年度可扣除上限10萬元

為紓緩疫情下市民面對的經濟壓力，財政司司長陳茂波將於本屆政府任內最後一份財政預算案推行多項一次性措施。其中會把「公共交通費用補貼計劃」的門檻，在今年五月至十月，由400元降至200元。政府會就市民每月超出200元的實際公共交通開支提供三分之一的補貼，補貼金額會以每月500元為上限。



他指出，計劃下的補貼金額會增加約10.8億元，估計每月惠及約380萬名市民。



同時，陳茂波也建議由2022/23課稅年度起，設立住宅租金開支扣除，以減輕並沒持有任何住宅物業的薪俸稅和個人入息課稅納稅人租住私人物業的負擔，每個課稅年度的扣除上限為10萬元。預計政府收入將減少33億元，預期在今年第二季將條例草案提交立法會審議。

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記者：陳詠妍