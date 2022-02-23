歐盟擬下月放寬入境限制 已打針旅客免隔離檢測

全球多國逐步放寬入境措施，開放已接種新冠疫苗旅客免隔離入境。歐洲理事會周二（22日）建議，歐盟成員國應取消已完全接種疫苗、或新冠肺炎康復者入境隔離及檢測要求。

英國周四撤所有防疫限制 4月起停免費檢測 【下一頁】

歐洲理事會發表聲明建議27個成員國於下月，取消對已接種獲歐盟授權及世界衛生組織（WHO）認可新冠疫苗旅客的入境限制。所有入境前最少14日而不超過270日期間曾接種首劑疫苗的人、180內接種加強劑或新冠肺炎康復者，最快下月可免隔離檢測入境。

歐洲理事會稱考慮全球新冠疫情變化、疫苗接種率增加、亦有愈來愈多人打第3針，多國同時推出與歐盟疫苗護照相近的接種證明，決定修訂入境建議。

以色列下月起解封 開放未打新冠疫苗旅客入境 【下一頁】

理事會補充指，若旅客接種獲世衛認可但未經歐盟授權的新冠疫苗，可能需出示PCR陰性檢測結果或隔離。

新建議亦指，6至17歲兒童只要持有出發前PCR陰性檢測結果，可入境歐盟國家，但成員國可自行要求他們在抵境時要接受檢測或隔離。

世衛月初曾表示，部分疫苗接種率高的國家應考慮放寬入境限制，英國、澳洲及加拿大等多國已先後讓已完成打針旅客免隔離入境。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：郭麗明