【財政預算案】陳茂波：再大幅增撥防疫支援 額外預留200億元應對不同抗疫需要

本港疫情仍然嚴重，財政司司長陳茂波今日（23日）公布財政預算案，再次大幅增撥資源對抗疫情，表示抗擊疫情是當前壓倒一切的要務，而政府會動用一切力量和資源去穩控疫情。

措施包括如下，第一，向食物及衞生局增撥約220億元，以加大檢測力度，採購快速測試劑及相關配套服務，以及向醫院管理局提供額外支援。第二，向衞生署增撥60億元增購疫苗，為市民注射加強劑。第三，向各有關部門增撥合共近70億元，用於購買防疫抗疫物資和服務，實施防疫抗疫措施等。第四，向食物環境衞生署分兩年共增撥5億元，用於加強環境衞生服務，特別是為應對疫情而增加街道潔淨及垃圾收集服務、加大力度防治鼠患，以及改善公眾街市的衞生。第五，向「防疫抗疫基金」注資120億元，以興建各類防疫抗疫相關設施。

另外，陳茂波又指，將額外預留200億元以備其他各項不同防疫抗疫需要。

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責任編輯：羅浩濂