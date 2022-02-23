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【財政預算案2022】成立《數字化經濟發展委員會》　50億元成立策略性科創基金

Hot Talk 11:46 2022/02/23

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財政司司長陳茂波在《財政預算案2022》宣布，為加速數字化經濟進程，成立《數字化經濟發展委員會》，成員包括專家學者，業界精英，以及相關政府官員。

他又指，本屆政府已投放超過1300億元於創科發展，而初創企業由2014年的約1000間升至去年的約4000間。同期風險投資基金投資額由12.4億元增至約417億元。現時香港為亞洲第一、全球第二大的生物科技集資中心。

同時，財政預算案公布，進一步把「未來基金」對「香港增長組合」的分配增加100億元，當中50億元會用作成立「策略性創科基金」。

另一方面，「創新及科技基金」下的「大學科技初創企業資助計劃」一直支援大學成立初創團隊，將其研發成果商品化，從而創造經濟價值。為進一步把研發成果落地，宣布會將給每所大學的資助額倍增至1600萬元，新增的資助會為大學初創企業提供與私人投資一比一的資金配對，每間初創企業每年最多獲150萬元資助，為期最長3年。有關措施的額外支出為每年4800萬元。

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