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【財政預算案2022】向食衞局增撥220億元加大檢測　增撥衞生署60億元購買疫苗

Hot Talk 11:28 2022/02/23

分享：

財政預算案會向食衞局增撥220億元加大檢測，並增撥衞生署60億元增購疫苗。

財政司司長陳茂波指政府會動用一切可以動員的力量和資源去穩控疫情。新財政年度會再大幅增撥資源，包括：

1. 向食物及衞生局增撥約220億元，以加大檢測力度，採購快速測試劑及相關配套服務，以及向醫院管理局提供額外支援。

2. 向衞生署增撥60億元增購疫苗，為市民注射加強劑；並向各有關部門增撥合共近70億元，用於購買防疫抗疫物資和服務，實施防疫抗疫措施等。

3. 向食物環境衞生署分兩年共增撥5億元，用於加強環境衞生服務，特別是為應對疫情而增加街道潔淨及垃圾收集服務、加大力度防治鼠患，以及改善公眾街市的衞生。部門同時會加強巡查和執法，提高社區的衞生意識；以及向「防疫抗疫基金」注資120億元，以興建各類防疫抗疫相關設施。

陳茂波又表示，另外預留200億元以備其他各項不同防疫抗疫需要。如果相關資源有需要增加，會全力作出配合，抗擊疫情。

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