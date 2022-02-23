  • 14°C
香港時間 : 2022223日 (三) 13:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【2022預算案】陳茂波：第一季經濟表現不容樂觀 失業和就業不足狀況會轉差 全年實質經濟增長介乎2%至3.5%

理財智慧 11:27 2022/02/23

分享：

財政司司長陳茂波將於周二（23日）早上11時將以視像方式發表本屆政府任內最後一份財政預算案，他表示，雖然環球經濟進一步復蘇將支持香港今年的出口表現，但近月本地第五波疫情急劇惡化，蔓延各區，各種限制措施進一步收緊，市面人流驟減，消費和經濟氣氛受到嚴重打擊，香港經濟和市民生活均承受極大壓力。


為了成功抗擊疫情，政府將大力加強各項檢測及抗疫工作，短期內經濟活動難免要繼續面對沉重壓力，其中以消費相關的行業為甚，失業和就業不足的狀況亦會轉差，第一季的經濟表現不容樂觀。


但他指，最近一波疫情能逐步受控，往後繼續維持「動態清零」，消費和投資需求料會重拾動力。疫情穩定亦將為與內地恢復有序「通關」創造條件，從而為經濟注入更大的動力。考慮到內外最新形勢，以及財政措施的提振作用，預測香港經濟在今年下半年會有較好表現，全年實質增長2%至3.5%；他也預測今年整體通脹率與基本通脹率分別為2.1%及2%。


綜觀各項因素，並考慮到經濟在疫後仍有追趕式增長，他預測香港經濟在2023年至2026年間，平均每年實質增長3%，稍高於疫情大流行前的10年2.8%的趨勢增長，基本通脹率則預計平均為2.5%。

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳詠妍


 

開啟hket App，閱讀全文
經濟 疫情 失業 陳茂波 財政預算案 財政司
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
【恒大危機】 恒大退出東莞地產項目 光大集團接手
【恒大危機】 恒大退出東莞地產項目 光大集團接手
【消費情報】新地旗下3商場MOKO 、新都會廣場及形點 24日起外賣自取獎賞加碼 向醫護送上3,000份一田禮券
【消費情報】新地旗下3商場MOKO 、新都會廣場及形點 24日起外賣自取獎賞加碼 向醫護送上3,000份一田禮券
【2022預算案】新一份財政預算案明出爐　各界有咩預測？　整合4大關注點
【2022預算案】新一份財政預算案明出爐　各界有咩預測？　整合4大關注點
【5G減價戰】 告別捱貴Plan 香港寬頻推出10GB 5G計劃月費68元
【5G減價戰】 告別捱貴Plan 香港寬頻推出10GB 5G計劃月費68元
【反壟斷案】蘋果連續第五周被荷蘭罰款 累計金額已逾2.2億港元
【反壟斷案】蘋果連續第五周被荷蘭罰款 累計金額已逾2.2億港元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款