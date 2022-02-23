【留住人才】4 成員工打算離職　僱主留人有法

疫情令職場想法改變，有調查發現香港只有59％員工在未來12個月打算留在現有崗位，即有41％員工有離職打算，情況令人擔心，報告亦發現，薪金回報並非員工留下與否的最大考慮，公司的長遠發展對他們更為重要。

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企業宜投資福利制度

體驗管理平台方案商Qualtrics 最近發表2022年員工體驗趨勢報告，該報告走訪了27個國家近14,000名全職員工，目的是瞭解員工在2021年的工作體驗有何改變。該公司大中華區僱員體驗解決方案策劃師Lauren Huntington表示，在報告中發現：

1.有59%香港員工計劃在未來12個月內留在原有公司；

2.雖然香港員工福利在過去一年的變化不大，但其不確定因素仍然在65％，而員工耐性亦跌至59％。Lauren Huntington認為福利已不能支持工作，報告為兩個調查結果展示了企業繼續投資和改善員工福祉的迫切性。

3.要利用技術提升工作體驗，因為報告中只五分之一 (19%) 的受訪者表示公司所提供的技術符合他們預期，48% 的人甚至表示會對生產力產生負面影響。 所以Lauren Huntington認為投資改善混合工作新常態的技術，最後會得到多方面回報。 除了幫助留住員工，提升滿意度，

保留，Qualtrics研究顯示對技術感到滿意的員工，其工作的投入度會增加9倍。

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要聆聽員工所想

Lauren Huntington亦留意到香港企業在近年對人才渴求，亦爭取新世代人才加入，要留住或吸引人才，她認為，企業正尋求新方式吸引和留住人才，亦要考慮管理工作方式上的轉變，Lauren Huntington強調要定期傾聽、理解員工，她指出，部份區內傳統企業只會每年向員工收取反饋，有些企業更3年才進行一次，這並不附合現時的市場情況。

Lauren Huntington認為，每季向員工收取意見較為合適，但問到員工在繁忙工作下往往對回饋缺乏耐性時，她就指出，只要利用有效工具讓員工有更佳方式表達意見，其實員工是樂意完成的。Lauren Huntington指，企業更有效、更頻密地瞭解僱員的體驗，包括其使用的科技、工作時的幸福感水平以及留任的原因，管理人才能把握時機改進和設計新的僱員體驗

至於如何有效吸引或招聘人才，Lauren Huntington就指：

1.與現時員工的溝通可有效為企業建立品牌及商譽，這正正是吸引外在人才加入的關鍵，透過現時員工的網絡將公司文化傳播，亦是建立企業價值的重要一環。

2.留意求職者的體驗亦很重要，即使求職者不一定成功加入公司，但整個見工過程其實都會影響企業可否吸引人才加入，有解決方案甚至可幫助人力資源部門在接見求職者時同時改進自己。

3.加強工作的透明度，讓求職者了解工作是否適合，亦能透過求職者回饋數據知悉市場情況，才可為公司找到合適人才。

