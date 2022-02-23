美國俄羅斯外長會晤取消 布林肯：俄拒絕外交

俄羅斯周一（21日）突然宣布承認烏克蘭東部兩個地區獨立地位，美國等西方國家宣布對俄羅斯實施制裁。美國國務卿布林肯周二（22日）宣布，取消和俄羅斯外長拉夫羅夫會晤行程。布林肯指，俄羅斯行動已表明拒絕外交，稱繼續舉行會談沒有意義。

普京指不再存在 與烏東兩區建交 【下一頁】

布林肯（Antony Blinken）周二表示，取消原定周四（24日）和拉夫羅夫（Sergei Lavrov）的會晤，並已去信通知對方。布林肯與烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）會面後表示已看到俄羅斯有入侵行為，並指俄羅斯行為已表明全面拒絕外交，繼續和拉夫羅夫會面沒有意義。

布林肯強調他同意和拉夫羅夫會面，但前提是俄羅斯不入侵烏克蘭。他指如果俄羅斯做法有所改變，他仍將致力透過外交盡力發生更壞情況，包括俄羅斯全面攻擊烏克蘭等。布林肯表示不會允許俄羅斯一邊打外交的旗號，加速戰爭及衝突。

烏克蘭親俄議員拒譴責普京 被記者揮拳毆打（多圖） 【下一頁】

庫列巴則表示，烏克蘭只有兩個行動計劃，A計劃是動用一切外交手段威懾俄羅斯防止局勢進一步升級，倘若失敗就實施B計劃為自衛而戰。

另外，法國外長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）亦宣布，取消原定周五（25日）與拉夫羅夫會面計劃。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：李俊儀