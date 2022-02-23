  • 13°C
香港時間 : 2022223日 (三) 11:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美國俄羅斯外長會晤取消 布林肯：俄拒絕外交

環球社會熱點 11:25 2022/02/23

分享：

俄羅斯周一（21日）突然宣布承認烏克蘭東部兩個地區獨立地位，美國等西方國家宣布對俄羅斯實施制裁。美國國務卿布林肯周二（22日）宣布，取消和俄羅斯外長拉夫羅夫會晤行程。布林肯指，俄羅斯行動已表明拒絕外交，稱繼續舉行會談沒有意義。

普京指不再存在 與烏東兩區建交 【下一頁】

布林肯（Antony Blinken）周二表示，取消原定周四（24日）和拉夫羅夫（Sergei Lavrov）的會晤，並已去信通知對方。布林肯與烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）會面後表示已看到俄羅斯有入侵行為，並指俄羅斯行為已表明全面拒絕外交，繼續和拉夫羅夫會面沒有意義。

布林肯強調他同意和拉夫羅夫會面，但前提是俄羅斯不入侵烏克蘭。他指如果俄羅斯做法有所改變，他仍將致力透過外交盡力發生更壞情況，包括俄羅斯全面攻擊烏克蘭等。布林肯表示不會允許俄羅斯一邊打外交的旗號，加速戰爭及衝突。

烏克蘭親俄議員拒譴責普京 被記者揮拳毆打（多圖） 【下一頁】

庫列巴則表示，烏克蘭只有兩個行動計劃，A計劃是動用一切外交手段威懾俄羅斯防止局勢進一步升級，倘若失敗就實施B計劃為自衛而戰。

另外，法國外長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）亦宣布，取消原定周五（25日）與拉夫羅夫會面計劃。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【明斯克協議】普京指不再存在 與烏東兩區建交
今日
【明斯克協議】普京指不再存在 與烏東兩區建交
【烏克蘭】親俄議員拒譴責普京 被記者揮拳毆打（多圖）
2022/02/22
【烏克蘭】親俄議員拒譴責普京 被記者揮拳毆打（多圖）
俄烏局勢惡化怎影響油價？美國恐首當其衝
2022/02/22
俄烏局勢惡化怎影響油價？美國恐首當其衝
【烏克蘭】美批俄維和行動「廢話」將實施新一輪制裁
2022/02/22
【烏克蘭】美批俄維和行動「廢話」將實施新一輪制裁
【烏克蘭】緊張局勢續升溫 歐聯決賽恐受影響
2022/02/22
【烏克蘭】緊張局勢續升溫 歐聯決賽恐受影響

你可能感興趣

【明斯克協議】普京指不再存在 與烏東兩區建交
今日 10:51
【明斯克協議】普京指不再存在 與烏東兩區建交
【烏克蘭】親俄議員拒譴責普京 被記者揮拳毆打（多圖）
17:47 2022/02/22
【烏克蘭】親俄議員拒譴責普京 被記者揮拳毆打（多圖）
俄烏局勢惡化怎影響油價？美國恐首當其衝
15:00 2022/02/22
俄烏局勢惡化怎影響油價？美國恐首當其衝
政治 地緣政治 外交 布林肯 拉夫羅夫 俄羅斯 美國 烏克蘭 普京 法國

上一篇文章

歐盟擬下月放寬入境限制 已打針旅客免隔離檢測

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（02月23日 時間11:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【烏克蘭】俄羅斯承認烏東兩區獨立 會有乜影響？
【烏克蘭】俄羅斯承認烏東兩區獨立 會有乜影響？
【烏克蘭】德叫停北溪2號 日本加入制裁料針對芯片（第三版）
【烏克蘭】德叫停北溪2號 日本加入制裁料針對芯片（第三版）
【英國疫情】周四撤所有防疫限制 4月起停免費檢測
【英國疫情】周四撤所有防疫限制 4月起停免費檢測
【Omicron】挪威研究：已打針患者常見8大感染症狀
【Omicron】挪威研究：已打針患者常見8大感染症狀
【美國疫情】確診急降一半 專家料Omicron帶動群體免疫
【美國疫情】確診急降一半 專家料Omicron帶動群體免疫
新型冠狀肺炎全球疫情（02月23日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（02月23日 時間11:00）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款