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【2022預算案】紓緩疫下市民經濟壓力　 今年續寬減各項稅額　 提供1000元電費補貼

理財智慧 11:38 2022/02/23

分享：

財政司司長陳茂波將今（23日）以視像形式，發表本屆政府任內最後一份財政預算案，今年繼續寬減百分百薪俸稅及個人入息稅、減四季差餉及向每戶提供1000元電費補貼。

財政預算案公布多項寬減措施：

(一)寬減2021/22課稅年度百分之百的薪俸稅和個人入息課稅，上限為1萬元，全港201萬名納稅人受惠。有關扣減會在021/22課稅年度的最終應繳稅款反映。政府收入將減少131億元；

(二)寬減2022/23年度四季的住宅物業差餉，首兩季以每戶每季1500元為上限，其後兩季以每戶每季1000元為上限。估計涉及299萬個住宅物業。政府收入將減少117億元；

(三)為每個合資格電力住宅用戶戶口提供1000元的電費補貼。這項措施將涉及約28億元的開支，約280萬個住宅用戶將可受惠；

(四)向領取社會保障金額的合資格人士，發放金額相當於半個月的綜合社會保障援助（綜援）標準金額、高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼，額外開支約23.84億元。在職家庭津貼亦會作相若安排，額外開支約1.17億元；以及

(五)為參加2023年香港中學文憑考試的學校考生代繳考試費，開支1.49億元。

(六)「百分百擔保個人特惠貸款計劃」決定將申請期延長一年至明年4月底。最高貸款額由借款人在職期間平均每月收入的6倍增加至9倍，上限由8萬元提升至10萬元。計劃下的最長還款期亦將由6年延長至10年，而還息不還本的安排則由12個月延長至18個月。

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撰文 : 陳楚琨

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