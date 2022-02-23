【財政預算案2022】寬減百分百薪俸稅及個人入息稅、上限1萬元　減四季差餉及向每戶提供1000元電費補貼

▲ 【財政預算案】寬減百分百薪俸稅及個人入息稅、上限1萬元 減四季差餉及向每戶提供1000元電費補貼

財政預算案公布多項寬減措施：（一）寬減2021/2022課稅年度100%的薪俸稅和個人入息課稅，上限為1萬元，全港201萬名納稅人受惠。有關扣減會在021/2022課稅年度的最終應繳稅款反映。政府收入將減少131億元。

（二）寬減2022/2023年度四季的住宅物業差餉，首兩季以每戶每季1500元為上限，其後兩季以每戶每季1000元為上限。估計涉及299萬個住宅物業。政府收入將減少117億元；

（三）為每個合資格電力住宅用戶戶口提供1000元的電費補貼。這項措施將涉及約28億元的開支，約280萬個住宅用戶將可受惠；

（四）向領取社會保障金額的合資格人士，發放金額相當於半個月的綜合社會保障援助（綜援）標準金額、高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼，額外開支約23.84萬元。在職家庭津貼亦會作相若安排，額外開支約1.17億萬元；以及

（五）為參加2023年香港中學文憑考試的學校考生代繳考試費，開支1.49億萬元。

（六）「百分百擔保個人特惠貸款計劃」決定將申請期延長一年至明年4月底。最高貸款額由借款人在職期間平均每月收入的6倍增加至9倍，上限由8萬元提升至10萬元。計劃下的最長還款期亦將由6年延長至10年，而還息不還本的安排則由12個月延長至18個月。

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