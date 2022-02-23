【理財智慧】一文看清第五波疫情下  保險公司提供疫苗、確診、隔離保障

香港自上月開始爆發第五波疫情，每日的新增確診人數過千，國家主席習近平也已經下達公開指示，要求盡快穩控疫情，不少內地疫情防控專家也相繼抵港，支援香港抗疫。特首林鄭月娥也在2月22日的記者會中，將現時的防疫措施廷至4月20日，不少的保險公司也因應疫情提供更多的保障。

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私家醫院拒收

不少人購買醫療保險的主因是希望可以去私家醫院看症，但直到出文一刻為止，私家醫院現時拒收任何發燒或患上新冠的患者，即使有懷疑的患者，即使去到私家醫院求診，在門口都會被問是否強檢人士、有沒有發燒等，私家醫院有權拒絕，也以致現時醫療系統「爆煲」的其中一個原因，私家醫院無法提供分流的作用。

加大住院現金保障

正如前面提及，現時所有新冠患者都只能向公立醫院求診，因此不少保險公司都會為現有保單客戶提供額外確診和住院現金保障，例如保柏會員如果患上新冠，均可即時獲享長達45日的保柏免費額外住院現金保障，每日港幣800元、藍十字的部分保險產品新客戶也享有每日800元住院現金保障。

疫苗副作用保障

隨著「疫苗通利證」在香港實施，自2月24日起，進入表列處所需要出示疫苗通行證及掃描安心出行才可以進入。有見及此，不少保險公司也推出疫苗副作用的賠償，例如AIA為合資格人士提供免費疫苗副作用防護保障，包括提供疫苗副作用門診和住院的每日現金保障，但只限接種後14日內由注冊醫生診斷才生效、富通保險為現時及全新的人壽保險及團體人壽保險客戶，提供接種疫苗的住院現金保障 ( 包括最新2019冠狀病毒疫苗、乙型肝炎疫苗及季節性流感疫苗等之認可疫苗接種)

強制隔離保障

隨著社區愈來愈多確診患者，不少酒店也將提供社區隔離服務，主要接收輕症或無病徵患者，而荃灣帝盛酒店也成為首家隔離酒店。現時有部分保險公司提供強制隔離保障，例如富通保險提供「強制隔離現金」保障，提供現金保障最高每日2,000元，每保單年度最多可獲15日現金保障。

縮短等候期

不少保險公司都需要一定的等候期保單才可以生效，如果投保人在等候期內的索賠，保險公司有權拒絕。但在新冠疫情肆虐下，不少保險公司的醫保都縮短等候期，例如富衞保險推出的新型冠狀病毒保障 (升級版)，提供14日特短時等候期，即使醫護人員都可以投保。

「守護前線」醫護保障計劃

AXA也專為前線醫護人員提供免登記的醫療保障，任何屬於香港醫院管理局之全職、兼職及合約制員工，如果不幸患上新冠肺炎，也會即時獲得一筆過10,000港元住院保障。

隨著愈來愈多保險公司提供額外的醫療保障，即使現有的客戶也適用，但不少都要先在網上提供資料登記，否則不獲受保，因此有需要的保險持有人可以諮詢保險經紀，以更了解現時保險公司對於新冠疫情下而提供的額外保障。

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撰文 : 陳佳恩