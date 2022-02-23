【元宇宙】曼城夥Sony　打造全球首個元宇宙足球場

▲ 曼城表示，虛擬的阿提哈德球場將讓那些可能無法前往曼徹斯特的支持者，無論他們身在世界何處，都可以在家中舒適地觀看現場比賽。（法新社）

元宇宙的可能性已不限於工作空間和遊戲世界，甚至已踏入足球界的領域。近日英格蘭超級足球聯賽衛冕冠軍曼城（Manchester City）宣布，在Sony的虛擬現實（VR）專家幫助下，正在建設世界上第一個元宇宙足球場館。

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據悉，曼城已經與Sony簽署了一項為期三年的合作計劃，雖然該項目仍處於早期階段，但Sony的專家團隊已經到訪曼城的主場—阿提哈德球場（Etihad Stadium），對其進行數碼測繪並建造一個VR版本。

據外媒《Cointelegraph》的報道，有賴Sony子公司Hawk-Eye開發的圖像分析和骨骼追蹤技術，阿提哈德球場將在被改造成該球會的VR主要中心。曼城表示，虛擬的阿提哈德球場將讓那些可能無法前往曼徹斯特的支持者，無論他們身在世界何處，都可以在家中舒適地觀看現場比賽。

安排球迷與球員 在元宇宙見面

曼城亦提到，正在研究球迷在元宇宙中與球員見面的可能性，並購買在現實世界中無法獲得的產品，而這很可能會涉及使用加密貨幣。

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城市足球集團（City Football Group）市場總監Nuria Tarre表示：「球迷透過VR眼鏡，只需坐在家中梳化就可觀看足球比賽直播，他更可以從不同角度觀賞場事，隨心所欲地填滿整個球場，因為元宇宙是無限且是完全虛擬的。」他補充，這個願景有望在10年內，甚至5年內實現。

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責任編輯：陳卓賢