▲ 【中國經濟】瑞銀汪濤：今年人行料進一步降準但不會減息 基建投資料增長4%以上

內地今年在貨幣政策上逐步放寬，瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管主管暨首席中國經濟學家汪濤博士預計，政策寬鬆正在推進，未來會有更多支持措施出台，而受益於銀行貸款走強和政府債券發行提速，相信今年人行還有可能進一步降準，但不會再下調政策利率，信貸增速可能進一步反彈，繼續預計基建投資將增長4%以上，房地產政策將進一 步溫和放鬆。

汪濤：內房銷售仍然低迷

汪濤指，在3月5日兩會召開前政府可能不會出台重大政策，將面臨一段時間數據及政策真空期，而根據瑞銀研究部及瑞銀證據實驗室（UBS Evidence Lab）利用中國主要城市的高頻資料進行 《把脈問卷調查》數據顯示，1月份內房銷售持續下降，地方土地市場低迷，30個主要城市的房地產銷售按年大跌三成，百城土地成交量按年下降22%。

不過，今年春運期間旅客量大幅反彈，按年增長37%，惟仍遠低於2019年常態水平，而且春節假期消費支出低於去年。

汪濤稱，受益於銀行貸款走強及政府債券發行加速，1月信貸增速超預期，反映貸款信貸寬鬆政策的效果開始顯現，隨政策寬鬆正在推進，預計未來會有更多支持措施出台。

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