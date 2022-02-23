【財政預算案2022】電子消費券每人再派1萬元共涉660億　4月先派5000元、年中派第二期　第二期可轉電子支付工具

財政司司長陳茂波發布《財政預算案2022》。財政預算案再度提及派發電子消費券，電子消費券金額將加碼至1萬元，並會分兩期發放，每輪電子消費券金額為5000元。財政預算案電子消費券透過合適的儲值支付工具向每名合資格的18歲或以上香港永久性居民及新來港人士，新方案惠及660萬人，代表涉資660億元公帑，行政費約4億元。

4月發放第一批5000元電子消費券

陳茂波指，深切明白這一波疫情令不少行業及市民深受影響，為了紓緩市民及不同商戶的壓力，會作一個特別安排，透過去年推出的消費券計劃所收集的登記資料，在4月份先向超過630萬名已成功登記的市民發放5000元消費券，餘額會跟新符合資格人士的消費券一起在年中分批發放。

政府消息人士指，4月的一批消費券會向市民之前已登記的儲值支付工具發放。對於年中的一次消費券發放，政府會就儲值支付工具營辦商再進行甄選，意味有機會有新營辦商加入，而市民亦可重新選擇支付工具帳戶，但須再次登記。至於4月的一批消費券，除非市民已取消戶口或遺失八達通等特殊情況，否則不容許轉用其他儲值支付帳戶收取。

年中再發放第二批消費券

至於甄選第二階段發放儲值支付工具的條件，包括儲值支付工具的商戶及用家覆蓋面、易用程度、籌備所需時間及相關經驗等。政府消息人士解釋，再對儲值支付工具營辦商甄選，是由於過去一年有其他儲值支付工具發展成熟，故希望向市民提供更多選擇，亦期望營辦商良性競爭下提供更多優惠，令消費氣氛良好，使消費券成效更大。同時，此舉亦有助推動電子支付工具發展。

值得留意的是，選用八達通的市民在4月的一批消費券發放時要分兩期收取，第一期收款4000元，特定時間內使用完4000元使可取得餘下1000元消費券。

消息人士又稱，新一輪消費券的期限與用途大致與上一輪相同，因市民已熟悉了運作。為免移民人士亦可獲發，政府會對年中握推的消費券進行抽查，抽查市民是否在港居住。

政府會透過臨時撥款決議案的動議，向立法會表明會於決議案通過後隨時動用消費券計劃的撥款。

AlipayHK、WeChat PayHK 歡迎措施 未知詳情

去年有份營運電子消費券的AlipayHK表示，支持政府繼續透過派發電子消費券方式紓解民困，目前尚未清楚相關細節，具體還須等待政府的進一步公布和通知。AlipayHK稱，合作商戶的交易在消費券期間錄得明顯增幅。

WeChat Pay HK也聲明支持政府再次推出消費券計劃，將共同提振疫情下經濟復甦和電子支付發展，但須待政府相關部門公布。

八達通回應指，很高興政府再次推行消費券計劃刺激經濟；公司會全力配合政府推動便利市民和商戶使用消費券。

AlipayHK、WeChat Pay HK近期已宣布，分別從2月、1月起豁免中小商戶全部交易手續費。八達通此前稱，2021年申請使用商用版八達通App的中小商戶，八達通將會延長豁免轉賬費用直至2022年6月底；新商戶則由其開戶的月份起獲豁免6個月銀行轉賬費用。

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