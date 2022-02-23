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【財政預算案2022】電子消費券每人再派1萬元共涉660億　4月先派5000元、年中派第二期　

Hot Talk 11:53 2022/02/23

分享：

財政司司長陳茂波發布《財政預算案2022》。財政預算案再度提及派發電子消費券，電子消費券金額將加碼至1萬元，並會分兩期發放，每輪電子消費券金額為5000元。財政預算案電子消費券透過合適的儲值支付工具向每名合資格的18歲或以上香港永久性居民及新來港人士，新方案惠及660萬人，代表涉資660億元公帑。

4月發放第一批5000元電子消費券

陳茂波指，深切明白這一波疫情令不少行業及市民深受影響，為了紓緩市民及不同商戶的壓力，會作一個特別安排，透過去年推出的消費券計劃所收集的登記資料，在4月份先向超過630萬名已成功登記的市民發放5000元消費券，餘額會跟新符合資格人士的消費券一起在年中分批發放。

政府會透過臨時撥款決議案的動議，向立法會表明會於決議案通過後隨時動用消費券計劃的撥款。

AlipayHK 未知相關細節

去年有份營運電子消費券的AlipayHK表示，支持政府繼續透過派發電子消費券方式紓解民困，目前尚未清楚相關細節，具體還須等待政府的進一步公布和通知。AlipayHK稱，去年獲甄選為支援政府派發電子消費券的支付工具之一，合作商戶的交易在消費券期間錄得明顯增幅。在本港新一輪疫情越趨嚴峻之際，相信政府再次派發電子消費券，將有助紓緩市民和商戶的壓力，共渡時艱。

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