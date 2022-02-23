【特朗普平台】特朗普社交平台TRUTH Social上架　美國App Store下載次數即奪冠

▲ TRUTH Social在美國蘋果App Store上架後，隨即超越TikTok，成為App Store下載冠軍。

美國前總統特朗普（Donald Trump）創立的社交平台TRUTH Social，香港時間周一（21日）正式在美國蘋果App Store上架，並在翌日一舉登上美國地區App Store下載冠軍，超越TikTok等程式。據悉，TRUTH Social的下載量已達到17萬次。

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TRUTH Social於香港時間周一（21日）在美國蘋果App Store上架後，瞬間有大量用戶下載。據Sensor Tower數據顯示，TRUTH Social在美國App Store的下載次數，已贏過TikTok等超人氣應用程式，高居榜首。研究公司Apptopia也稱，TRUTH Social自正式開放後，在蘋果App Store上的下載量達到17萬次。

鑑於下載人數太過踴躍，TRUTH Social的系統遇到技術問題，部分用戶收到錯誤訊息或無法註冊。成功註冊的用戶則收到：「由於需求量大，我們將您列入等候名單。我們愛您，您對我們來說，不只是個數字。」有用戶反映，在註冊帳戶時發生錯誤，或是被放到候補名單，而且有用戶指有快14萬人在線上等候申請帳號，預計未來10日才能獲得使用權。

而TRUTH Social的官方網站則提到，在美國東部時間20日晚上11點24分，團隊正在調查一個系統問題。到翌日上午7點15分，網站狀態頁面顯示「程式經歷7小時40分鐘『部分中斷』」，並指在程式推出期間，用戶註冊速度受限。但未來幾小時將會擴大容量，讓更多用戶加入 。

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責任編輯：曾曉汶

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