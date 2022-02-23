▲ 【大行報告】大和降思摩爾目標價四成、評級亦下調 監管持續料令內地電子煙銷售大減

四部門周二印發工作方案，自即日起至4月底，整治向未成年人銷售電子煙和涉及電子煙的違法犯罪。大和資本認為，電子煙的持續監管將會令內地電子煙銷售大減，基於上半年電子煙行業預期疲弱，加上行業預測仍然高企，因此調低思摩爾 （06969） 評級，由「跑贏大市」降至「買入」，目標價降四成至36元。

大和指，今年來內地電子煙銷售維持疲弱，大部分行業參與者均對前景審慎，而四部門的新方案，料令一眾電子煙分銷商情緒進一步受壓。該行預期，思摩爾今年上半年內地收入有雙位數下跌，但若監管框架於年中宣布，下半年收入有望回復增長。

大和將思摩爾2021至2023年經調整純利下調3%至11%，以反映更保守的銷量預測，而目前市場對思摩爾今年內地銷量的預測是不切實際，因此調低思摩爾目標價及評級。

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