【明斯克協議】普京指不再存在 與烏東兩區建交

俄羅斯宣布承認烏克蘭東部兩地區頓涅茨克和盧甘斯克獨立建國，西方多國宣布制裁俄羅斯。俄羅斯總統普京周二（22日）表示促成烏克蘭東部停火的《明斯克協議》不再存在，又稱俄羅斯已經與烏東兩地建交。

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烏克蘭政府、頓涅茨克和盧甘斯克的代表，2014年簽署《明斯克協議》。雙方於協議中同意停火，而頓涅茨克和盧甘斯克要繼續承認為烏克蘭領土，但可獲得特殊地位及一定程度自治。

普京（Vladimir Putin）指現時已不再存在《明斯克協議》，他與頓涅茨克和盧甘斯克周一（21日）已簽署協議承認兩地獨立為國家的地位，並會為其提供適切的軍事援助。

普京指俄羅斯如有必要會前往烏東兩地執行維和任務，又指俄軍具體何時出動將取決於當地事態發展。

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普京更聲稱《明斯克協議》不再存在的責任應歸咎於烏克蘭政府，批評基輔當局不願意執行《明斯克協議》條款。

普京表示俄烏關係可以正常化，但前提是烏克蘭政府必須放棄加入北約，以及承認克里米亞和塞瓦斯托波爾（Sevastopol）為俄羅斯領土。

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責任編輯：鄭錦玲