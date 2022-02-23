▲ 【港交所388】港交所明放榜 上季業績料遜色、美銀教路緊盯三大看點

港交所 （00388） 將於明日公布業績，摩根士丹利估計港交所第4季收入及盈利均跌6%，分別為約48億元和27.4億元。港交所低位反彈，現微升0.3%，報419.4元。

港交所去年第四季業績料遜色，主因港股成交減少，摩根士丹利據其計算指，港股日均成交（ADV）按年跌10%至1,260億元，按季跌24%，北水南下意欲減少，滬深港通南向交易日均成交減少約1%。該行預計港交所第4季收入按年跌6%，按季跌10%，而今年1月港股日均成交為1,290億元，而北水表現反映內地共同基金銷售疲弱。

另外，該行預料港交所成本控制良好，能保持利潤率，估計支出減少6%，主要由員工成本減少5%帶動，去年第四季EBITDA利潤率料按年持平為74%。該行表示，目前仍在等待港交所的轉角位的訊號，並持續留意新股表現、內地共同基金銷售、企業盈利動力3大關鍵，目標價505元，予「與大市同步」評級。

美銀：緊盯港交所三大看點

美銀證券表示，港交所有三大看點，一是衍生產品市場，港交所去年第4季推出MSCI中國A50 互聯互通指數期貨，相信將成為公司新收入和交易量的增長動力，會密切注視其增長動力表現和港交所會如何吸引投資者交易。二是新股策略，由於在外國上市的中國企業赴港上市的消息已大致消化，而且因中國監管因素令新股上市熱潮較過去數年有所冷卻。該行留意到港交所正轉移目標至中國鼓勵的行業，如高端製造商及具獨特概念的小型公司。

三是新「3年計劃」，港交所於2019年公布其3年計劃，相信今年將公布新「3年計劃」，料集中更多於上市規則、衍生產品市場、中國定位。該行重申「買入」評級，目標價500元。

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編輯：姚卓然