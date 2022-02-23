【教育股】新東方曾升逾7%　俞敏洪：各新型及轉型業務已初見成效

▲ 新東方曾升逾7% 俞敏洪：各新型及轉型業務已初見成效

新東方 （09901） 創辦人俞敏洪透露，新東方在上周一周內召開了八次業務工作會議，針對不同的業務條線清理思路，設計未來的發展路徑。目前各新型業務和轉型業務，在最初的忙亂後開始循序漸進推進，有的已經初現成效。

新東方股價曾升逾7%，最高見11.96元，現報11.9元，升6.8%，成交額暫錄554.57萬元。

俞敏洪在社交平台上指，上周新東方和中國留學人才發展基金會進行戰略合作簽約，未來雙方將聚焦世界科技前沿，對標國家重大需求，共同培養國際化人才、提升國際交流合作水平，以及開展「一帶一路」教育行動等。

他又指，元宵節前沒有開展太多的業務會議，但上周開始感覺大家工作的心氣已經起來，相信新東方人有著一種不認輸、不買賬的勇氣，有著只爭朝夕的精神，有他們在，相信新東方能夠持續發展。

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