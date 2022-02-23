▲ 【互聯網監管】官媒：引導外賣平台減費非「命令」、勿過度反應 美團應聲急彈7%

上周發改委發文件提及「引導外賣平台下調餐飲業商戶服務費標準」，美團 （03690） 上周五（18日）股價暴跌15%，也引發新一輪科網監管憂慮。內地官媒《經濟日報》今日（23日）刊評論文章指，發改委43項紓困措施中，僅盯上一條而解讀為針對平台經濟的監管，反應有點過頭，並指對外賣業引導非「命令」。美團股價早市即時急彈最多7%，高見184元。

美團今早輕微高開，一度倒跌低見171元，官媒文章在市場流傳後，美團走勢迅速逆轉。至上午10時30分，美團股價升6.1%，報181.8元，成交增至36億元。

文章指出，下調服務費或會影響平台經濟的估值邏輯，但不意味著平台企業前景堪憂，並指服務業關鍵問題是消費意願不足，如果人們不去消費，商家沒有收入，哪怕佣金從20%降到2%，商家還是撐不住。

政策說的是「引導」，不是命令，旨在促進政府部門、大平台、小商戶攜起手來，同舟共濟渡難關。

文章強調，以中央財政、政府部門為主體實施的紓困政策中，平台企業成為被寄予厚望的出力方，恰恰說明平台企業在經濟社會中的重要地位得到認可，能聯動千千萬萬市場主體，未來大有可為。

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