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【元宇宙】VR眼鏡大混戰！Sony PlayStation VR2 登場　

科技 10:22 2022/02/23

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PS VR2頭戴裝置上添加了鏡頭調整轉盤等新功能，提升舒適度，使用者也可選擇匹配兩眼之間的鏡頭距離，以將其視野最佳化。（Sony官網截圖）

VR眼鏡市場成為近年科技企業的必爭之地，例如Facebook Oculus Quest 2、Valve Index、惠普（HP）Reverb G2等，就連蘋果（Apple）也傳出將於今年底推出VR/AR眼鏡。日前Sony亦終於披露下一代PlayStation（PS） VR眼鏡設計，並名為PS VR2。

【AI升級】Sony人工智能GT Sophy　擊敗PS賽車遊戲最強玩家

PS VR2設計採用與PlayStation 5（PS5）類似的白黑配色方案，雖然大致上採用了與原版PS VR相同的設計，但新機型也帶來一些改進，包括新型通風口設計以及減輕了重量等，PS VR2更採用可調整式眼罩，用家可自行將眼罩區域，置於離臉部更近或更遠的位置。

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Sony在官方網誌也提到，PS VR2頭戴裝置上添加了鏡頭調整轉盤等新功能，提升舒適度，使用者也可選擇匹配兩眼之間的鏡頭距離，以將其視野最佳化。

【機迷熱話】Sony推尋寶遊戲！　找出代碼即有機會免費贏得PS5

另外，與PS5及其DualSense控制器類似，PS VR2 耳機的前後頭帶，都印有PlayStation圖標。

支援4K HDR、眼球追蹤

據悉這次功能升級，還包括支援觸覺反饋、眼球追蹤、4K HDR、90/120Hz幀率、凹形渲染（foveated rendering）和110度視野等。

【機迷熱話】PS5下次更新　將添加語音命令功能

PS VR2也將面對激烈的市場競爭，現時很多VR硬件技術已變得成熟，包括能夠與電腦遊戲連接的Oculus Quest 2、具有手指追蹤功能的Valve Index和高分辨率的HP Reverb G2等。

外媒《The Verge》認為，Sony必須證明PS VR2以及其支援的遊戲，能為玩家帶來前所未有的體驗，才可在這VR眼鏡市場上保持競爭力。

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

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