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【第五波疫情】中銀香港增12分行員工初確暫停營業　3分行復業

Hot Talk 10:17 2022/02/23

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中銀香港12分行有員工初步確暫停營業　3分行復業

中銀香港 （02388） 公佈，因應有分行員工初步確診新型冠狀病毒，部分分行將由 2 月 23 日（星期三）起暫停營業，直至另行通知，涉及分行包括:柴灣分行、利眾街分行、跑馬地中銀理財中心、宏冠道分行、九龍灣分行、德福廣場分行、輔仁街 26 號分行、長沙灣道 194 號分行、荃灣分行、上葵涌分行、青衣城中銀理財中心，以及教育路分行。

中銀香港稱將採取相應的防疫措施，包括徹底清潔及消毒有關分行，安排相關分行的所有員工接受檢測及在家隔離。有關分行的所有員工均嚴格遵守該行防疫措施的要求，包括於工作期間佩戴口罩及做好體溫檢測。中銀香港會繼續密切留意有關情況，就有關個案與衞生防護中心保持緊密聯繫，全力配合做好防疫工作。

此外，早前因應員工確診而暫停營業的馬頭角道分行、太子上海街分行及馬鞍山廣場分行將由 2 月 23 日(星期三)起恢復營業。有關分行已徹底清潔及消毒，分行員工亦已接受檢測，結果均為陰性。本行已在分行採取防疫衞生措施，進入分行的客戶須量度體溫及佩戴口罩，並實施特別的客戶分流及排隊安排。 

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港股 銀行 防疫措施 冠狀病毒 中銀香港（02388）

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