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【第五波疫情】滙豐新增11家分行因員工確診即時停業　3月起所有分行周六暫停服務

Hot Talk 10:10 2022/02/23

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【第五波疫情】滙豐新增11家分行因員工確診即時停業　3月起所有分行周六暫停服務

滙豐公布，由3月5日（星期六）起，所有零售分行會於星期六暫停服務，直至另行通知。另外，第五波疫情下，由於有職員確診感染新冠病毒，11家分行由即日（2月23日）起暫停服務，直至另行通知。有關分行已安排深層清潔及消毒，毗鄰的理財易中心將維持正常服務。銀行已要求該行相關員工進行病毒檢測，並會為員工提供適切的協助。

以下行分行於2月23日起暫停營業

名稱 地址 確診員工於分行/辦公室最後上班日期
文咸東街商業客戶服務中心 上環文咸東街35-45號 2月22日
柴灣分行 柴灣宏德居B座地下1-11號舖 2月18日
德輔道中分行及卓越理財中心 德輔道中141號中保集團大廈 2月22日
香港總行大廈分行、商業客戶服務中心及卓越理財中心 中環皇后大道中1號滙豐總行大廈3、5、6樓及地庫 2月22日
希慎廣場滙豐財富管理中心 銅鑼灣軒尼詩道500號希慎廣場33樓 2月22日
葵芳分行及卓越理財中心 葵芳新都會廣場地下153-160號舖 2月18、22日
旺角分行、商業客戶服務中心、卓越理財中心及中小企中心 旺角彌敦道673 號地庫、高層地下、1 樓及2 樓 2月21、22日
海洋中心滙豐尚玉及卓越理財中心 尖沙咀廣東道5號海洋中心三階351-60號 2月21日
將軍澳中心分行及卓越理財中心 將軍澳唐德街9號將軍澳中心2樓202及203號舖 2月17日
西貢分行 西貢親民街西貢花園9-10號 2月18日
窩打老道分行及卓越理財中心 何文田窩打老道71號 2月22日

相關文章：【第五波疫情】滙豐恒生中銀東亞多間分行停業、累計逾200間　一文看清各銀行最新營業安排（不斷更新）

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