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【資源股】紫金合營銅礦擬擴產兩成　成為全球第四大產銅礦山

股市 09:20 2022/02/23

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【資源股】紫金合營銅礦擬擴產兩成　成為全球第四大產銅礦山

紫金 （02899） 與加拿大艾芬豪礦業公司及剛果（金） 政府合作的卡莫阿銅業公司公佈卡莫阿-卡庫拉銅礦產能提升計劃，在今年4月二期工程投產的基礎上，擬將一期和二期選廠設計產能由原處理礦石量合計每年760萬噸提升21%至每年920萬噸，年產銅45萬噸以上，成為全球第四大產銅礦山。

卡莫阿-卡庫拉銅礦一期每年380 萬噸選廠於2021年5月底啟動銅精礦生產，已成功運行8個多月，選廠實際產能高出設計產能22%以上，銅回收率為87%以上，超過85.6%的設計指標；二期每年380 萬噸選廠建設工程已接近完工，目前正推進前期試車工作，計劃於2022年4月進行帶料試車以及首批銅精礦的生產。

是次一期、二期工程現有設施投入約5,000萬美元，在持續生產的情況下對部份管道、設備進行改造，計劃工期12個月，預計於2023年第二季度可將產能提升至每年920萬噸，比原設計產能增長約21%，銅產量將提升至每年45萬噸以上。

同時，卡莫阿-卡庫拉銅礦三期擴建工程設計和前期工作也在快速推進，第三座選廠處理規模更大，計劃於2024年第四季度實現投產，預計於2022年第三季度發佈。

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編輯：姚卓然

港股 黃金股 紫金礦業（02899）

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