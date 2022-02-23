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【港股市況】恒生指數反覆升逾百點　美團抽升近7%（不斷更新）

股市 10:23 2022/02/23

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港股市況不斷更新

俄烏危機升級下，道指跌482點，港股則反彈高開近100點。恒生指數開報23617點，升97點。渣打 （02888） 除淨升逾3%；滙豐 （00005） 反彈逾2%；阿里巴巴 （09988） 逆市續跌逾1%。

美股動態不斷更新，詳情請看：【下一頁】

財經日誌：

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即市走勢：

【10：13】大市升幅擴大至約170點，美團 （03690） 升幅擴大至近7%，高見184元。

【10：09】美團 （03690） 抽升5%，高見179.9元。內地《經濟日報》評論指對外賣業「引導」非「命令」，反應別過頭。

【互聯網監管】官媒：引導外賣平台減費非「命令」、勿過度反應　美團應聲急彈7%

【10：01】銀娛 （00027） 、金沙 （01928） 、永利 （01128） 、澳博 （00880） 、新濠 （00200） 逆市跌1%；美高梅 （02282） 跌0.4%。澳門統計暨普查局資料顯示，1月入境旅客按年增24.7%，但按月減少15.4%。

【10：01】港股早段表現反覆，最新轉升90點。

【09：59】【內房危機】官媒：內房市場料最快3月起企穩　一二線城市率先現小陽春

【09：54】大市最新跌約10點，報23509點。科指跌0.3%，報5212點。

【09：52】創科 （00669） 逆市跌近4%，低見126.3元。

【09：49】大市早段曾轉跌，最新微升4點，報23524點。

【09：49】渣打 （02888） 最新升4%，破頂高見61.3元。

【09：48】俄鋁 （00486） 股價今早反彈6%，高見7.02元。

【09：46】【盈喜】九毛九升1%　疫下賺3億人幣、料去年多賺至少166%

【09：44】新東方 （09901） 半年轉蝕8.8億美元（約68.35億港元），惟股價績後造好，升逾5%，高見11.76元。

【業績｜教育股】新東方中期轉蝕68億元　裁員、終止學習中心租賃致成本颷54%

【09：39】ATM反彈，阿里巴巴 （09988） 開市後轉升0.7%；騰訊 （00700） 升0.3%；美團 （03690） 升逾1%。

【09：39】【新股IPO】樂普生物2157首掛平開　惟走勢反覆現跌3%

【09：36】小鵬汽車 （09868） 逆市跌逾4%；理想汽車 （02015） 升近2%。

【09：34】恒生 （00011） 未止跌，股價昨挫一成後，今早再逆市跌逾1%，低見146.6元。

【09：23】【資源股】紫金合營銅礦擬擴產兩成　成為全球第四大產銅礦山

【09：23】恒生指數開報23617點，升97點。渣打 （02888） 除淨升逾3%；滙豐 （00005） 反彈逾2%；阿里巴巴 （09988） 逆市續跌逾1%。

【09：13】期指開報23585點，高開11點。

【09：06】樂普生物 （02157） 今日掛牌，昨暗盤微升。富途暗盤收盤報7.14元，升0.1%。

【新股IPO】樂普生物2157明掛牌　暗盤微升0.1%、一手帳面賺10元

【08：40】恒指黑期升約160點，報23632點；道指期貨升145點，報33742點。

【08：05】【新股IPO】江西銅計劃分拆子公司上市　江銅銅箔供貨予電動車

【07：45】【業績】ASM太平洋去年盈利按年大升近4倍　末期息增三成至2.6元

【07：45】【開市9點半】林鄭：中央無要求封城、3月推全民檢測　滙豐全年派息增6成

【07：45】港股ADR收報23579點，升58點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報57.88元，較港收市價高1.43元或2.5%；騰訊 （00700） ADR折合報439.6元，較港收市價低5.2元或1.2%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報110.14元，較港收市價低1.26元或1.1%。

更多港股ADR及中概股收市：

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【07：30】俄烏危機升級，俄羅斯派兵進入烏克蘭兩個親俄地區維和 ； 美國總統拜登周二宣布制裁俄主權債和銀行，揚言把俄羅斯政府排除在西方金融體系之外。美股如坐過山車，道指尾段一度瀉逾700點，收市跌482點，報33596點；標指跌44點，報4304點；納指跌166點，報13381點。

即睇美股收市：

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港股上日市況，詳情請看：【下一頁】

責任編輯：梁浩碩

 

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股

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