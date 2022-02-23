【港股市況】恒指黑期升約160點　道指期貨升145點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

俄烏危機升級下，道指跌482點，港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料高開約58點，恒指料開報23579點。滙豐 （00005） ADR折合報57.88元，較港收市價高1.43元或2.5%；騰訊 （00700） ADR折合報439.6元，較港收市價低5.2元或1.2%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報110.14元，較港收市價低1.26元或1.1%。

美股動態不斷更新，詳情請看：【下一頁】

財經日誌：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

即市走勢：

【09：06】樂普生物 （02157） 今日掛牌，昨暗盤微升。富途暗盤收盤報7.14元，升0.1%。

【新股IPO】樂普生物2157明掛牌 暗盤微升0.1%、一手帳面賺10元

【08：40】恒指黑期升約160點，報23632點；道指期貨升145點，報33742點。

【08：05】【新股IPO】江西銅計劃分拆子公司上市 江銅銅箔供貨予電動車

【07：45】【業績】ASM太平洋去年盈利按年大升近4倍 末期息增三成至2.6元

【07：45】【開市9點半】林鄭：中央無要求封城、3月推全民檢測 滙豐全年派息增6成

【07：45】港股ADR收報23579點，升58點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報57.88元，較港收市價高1.43元或2.5%；騰訊 （00700） ADR折合報439.6元，較港收市價低5.2元或1.2%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報110.14元，較港收市價低1.26元或1.1%。

更多港股ADR及中概股收市：

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

【07：30】俄烏危機升級，俄羅斯派兵進入烏克蘭兩個親俄地區維和 ； 美國總統拜登周二宣布制裁俄主權債和銀行，揚言把俄羅斯政府排除在西方金融體系之外。美股如坐過山車，道指尾段一度瀉逾700點，收市跌482點，報33596點；標指跌44點，報4304點；納指跌166點，報13381點。

即睇美股收市：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

港股上日市況，詳情請看：【下一頁】

責任編輯：梁浩碩