  • 10°C
香港時間 : 2022223日 (三) 09:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股市況】恒指黑期升約160點　道指期貨升145點（不斷更新）

股市 09:07 2022/02/23

分享：

港股市況不斷更新

俄烏危機升級下，道指跌482點，港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料高開約58點，恒指料開報23579點。滙豐 （00005） ADR折合報57.88元，較港收市價高1.43元或2.5%；騰訊 （00700） ADR折合報439.6元，較港收市價低5.2元或1.2%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報110.14元，較港收市價低1.26元或1.1%。

美股動態不斷更新，詳情請看：【下一頁】

財經日誌：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

即市走勢：

【09：06】樂普生物 （02157） 今日掛牌，昨暗盤微升。富途暗盤收盤報7.14元，升0.1%。

【新股IPO】樂普生物2157明掛牌　暗盤微升0.1%、一手帳面賺10元

【08：40】恒指黑期升約160點，報23632點；道指期貨升145點，報33742點。

【08：05】【新股IPO】江西銅計劃分拆子公司上市　江銅銅箔供貨予電動車

【07：45】【業績】ASM太平洋去年盈利按年大升近4倍　末期息增三成至2.6元

【07：45】【開市9點半】林鄭：中央無要求封城、3月推全民檢測　滙豐全年派息增6成

【07：45】港股ADR收報23579點，升58點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報57.88元，較港收市價高1.43元或2.5%；騰訊 （00700） ADR折合報439.6元，較港收市價低5.2元或1.2%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報110.14元，較港收市價低1.26元或1.1%。

更多港股ADR及中概股收市：

    點擊圖片放大
    +3
    +2

【07：30】俄烏危機升級，俄羅斯派兵進入烏克蘭兩個親俄地區維和 ； 美國總統拜登周二宣布制裁俄主權債和銀行，揚言把俄羅斯政府排除在西方金融體系之外。美股如坐過山車，道指尾段一度瀉逾700點，收市跌482點，報33596點；標指跌44點，報4304點；納指跌166點，報13381點。

即睇美股收市：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

港股上日市況，詳情請看：【下一頁】

責任編輯：梁浩碩

 

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股

下一篇文章

【ET開市直擊】俄烏戰火蔓延港股 全民檢測有冇影響？（歡迎觀眾問股）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【俄烏衝突】俄鋁放量大瀉19%　俄羅斯大亨急增貨值8億淡倉　俄羅斯股匯債三殺全崩、美國禁止貿易或金錢往來
【俄烏衝突】俄鋁放量大瀉19%　俄羅斯大亨急增貨值8億淡倉　俄羅斯股匯債三殺全崩、美國禁止貿易或金錢往來
【阿里巴巴】阿里巴巴開市即插5%　螞蟻集團傳遭監管機構新一輪摸底排查、合作國企及金融機構均須上報
【阿里巴巴】阿里巴巴開市即插5%　螞蟻集團傳遭監管機構新一輪摸底排查、合作國企及金融機構均須上報
【美股收市】美歐制裁俄羅斯 道指瀉482點 油價撲100關
【美股收市】美歐制裁俄羅斯 道指瀉482點 油價撲100關
【HSBC滙豐業績】滙豐倫敦股價收市靠穩　去年多賺逾一倍、全年派息25美仙符預期　再回購最多10億美元
【HSBC滙豐業績】滙豐倫敦股價收市靠穩　去年多賺逾一倍、全年派息25美仙符預期　再回購最多10億美元
【恒指ADR+夜期】滙豐ADR高港2.5%　恒指夜期收市跌77點（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】滙豐ADR高港2.5%　恒指夜期收市跌77點（不斷更新）
【全民檢測】特首林鄭月娥：中央無要求封城　全港強檢3次、樣本會送內地　晚市禁堂食直至4.20（不斷更新）
【全民檢測】特首林鄭月娥：中央無要求封城　全港強檢3次、樣本會送內地　晚市禁堂食直至4.20（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款