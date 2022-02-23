【恒指夜期＋北水】北水轉吸逾14億　近10億加倉美團　恒指夜期跌5點（不斷更新）

北水轉為吸資14.6億元，美團 （03690） 、快手 （01024） 及中國燃氣 （00384） 吸資最多，分別錄得9.7億、4.3億及4.5億元。相反，中移動 （00941） 走資5億，騰訊 （00700） 亦走資逾2億元。

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俄烏危機升級下，道指跌482點，港股則反彈高開97點，早段曾倒跌，其後再度回升，恒生指數收報23660點，升140點，成交1150億元。美團 （03690） 升3%，滙豐 （00005） 反彈近3%，銀娛 （00027） 績後升3%，藥明生物 （02269） 升近半成。

美股動態不斷更新，詳情請看：【下一頁】

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財經日誌：

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焦點新聞：

【財政預算案2022】財政預算案金融措施懶人包 再發行多項債券、擬放寬理財通額度及再派電子消費券

即市走勢：

【18：09】恒指夜期跌5點，報23666點，高水6點。

【16：10】恒生指數收報23660點，升140點，成交1150億元。美團 （03690） 升3%，滙豐 （00005） 反彈近3%，銀娛 （00027） 績後升3%，藥明生物 （02269） 升近半成。

【16：00】恒生指數U盤前升145點，報23665點。

【15：41】【內房危機】正榮地產抽升一成 據報正與央國企商討處置30億-40億規模資產

【15：23】恒指尾市升幅收窄至約100點，報23622點，升102點。

【15：18】【異動股】商湯3連升、今再升逾8% 3日累漲23%

【15：12】銀娛 （00027） 績後造好，尾市升幅擴大至逾3%，高見48.1元。

【15：12】【騰訊700】騰訊雲聯合信通院發布白皮書 傳統直播延時降低90%以上

【15：05】保利協鑫 （03800） 股價再升近半成，高見3.01元。

【3800】保利協鑫能源無懼限聚令 3.17香港W酒店舉行股東特別大會 處理改名協鑫科技

【15：03】美團 （03690） 尾市升幅收窄至逾3%，今早曾升7%高見184.6元；騰訊 （00700） 升0.3%；阿里巴巴 （09988） 升0.9%。

【15：01】A股上升，上證全日升0.9%；深證升1.9%；創業板指升2.8%。

【14：58】中資電訊股個別發展，中移動 （00941） 逆市跌0.8%；聯通 （00762） 升0.2%；中電信 （00728） 升逾1%。

【14：52】恒指最新升約150點，報23671點。科指升1.6%，報5308點。

【14：27】藥明生物 （00269） 升近半成，高見62.4元。

【14：24】銀娛 （00027） 績後升2%，高見47.3元。

【13：37】聯想 （00992） 績後跌幅擴大至逾2%，低見8.62元。

【13：35】大市升勢回順，最新升約130點，報23650點。

【13：26】【教育股】教育股普遍高升半成 教育部擬推進「職教高考」為高職招生主渠道

【13：05】銀娛 （00027） 最新轉升逾71%，高見46.55元。

【13：03】比亞迪 （01211） 午後升逾4%，高見246.2元。

【13：00】港股午後初段升約185點，報23705點。銀娛 （00027） 績後跌0.4%；聯想 （00992） 轉跌逾1%。

【12：32】【業績｜濠賭】銀娛去年EBITDA轉賺35億元 重啟派特別息0.3元

【12：23】【業績｜聯想992】聯想集團上季收入達201億美元 按年增17%、創新高

【12：00】恒生指數半日升162點，報23682點，成交657億元。美團 （03690） 升逾5%；滙豐 （00005） 反彈3%；渣打 （02888） 升逾3%；商湯 （00020） 升近7%。

【11：52】比亞迪 （01211） 升逾3%；吉利 （00175） 升近2%。另外，長汽 （02333） 升逾1%；廣汽 （02238） 升0.7%。

【11：43】港股中午收市前升150點，報23670點。科指升1.3%，報5294點。

【11：36】內地股市向好，上證半日升0.6%；深證升1.3%；創業板指升2%。

【11：26】港交所 （00388） 靠穩升0.2%，高見420.2元。

【港交所388】港交所明放榜 上季業績料遜色、美銀教路緊盯三大看點

【11：14】滙豐 （00005） 反彈中幅度擴大至逾3%，高見58.2元。渣打 （02888） 升逾3%，曾破頂高見61.3元。

【11：10】商湯 （00020） 升幅擴大至逾8%，高見7.5元。

【11：07】友邦 （01299） 股價逆市偏軟，跌0.4%，低見84.3元。

【10：57】科指新貴商湯 （00020） 升逾5%，高見7.31元。

【10：55】恒指最新升約150點，報23671點。美團 （03690） 升逾6%，騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 升1%。

【10：46】【大行報告】大和降思摩爾目標價四成、評級亦下調 監管持續料令內地電子煙銷售大減

【10：40】【教育股】新東方曾升逾7% 俞敏洪：各新型及轉型業務已初見成效

【10：28】恒生 （00011） 轉升0.3%；中銀香港 （02388） 跌近4%，低見29.05元；東亞 （00023） 跌0.6%。

【10：13】大市升幅擴大至約170點，美團 （03690） 升幅擴大至近7%，高見184元。

【10：09】美團 （03690） 抽升5%，高見179.9元。內地《經濟日報》評論指對外賣業「引導」非「命令」，反應別過頭。

【互聯網監管】官媒：引導外賣平台減費非「命令」、勿過度反應 美團應聲急彈7%

【10：01】銀娛 （00027） 、金沙 （01928） 、永利 （01128） 、澳博 （00880） 、新濠 （00200） 逆市跌1%；美高梅 （02282） 跌0.4%。澳門統計暨普查局資料顯示，1月入境旅客按年增24.7%，但按月減少15.4%。

【10：01】港股早段表現反覆，最新轉升90點。

【09：59】【內房危機】官媒：內房市場料最快3月起企穩 一二線城市率先現小陽春

【09：54】大市最新跌約10點，報23509點。科指跌0.3%，報5212點。

【09：52】創科 （00669） 逆市跌近4%，低見126.3元。

【09：49】大市早段曾轉跌，最新微升4點，報23524點。

【09：49】渣打 （02888） 最新升4%，破頂高見61.3元。

【09：48】俄鋁 （00486） 股價今早反彈6%，高見7.02元。

【09：46】【盈喜】九毛九升1% 疫下賺3億人幣、料去年多賺至少166%

【09：44】新東方 （09901） 半年轉蝕8.8億美元（約68.35億港元），惟股價績後造好，升逾5%，高見11.76元。

【業績｜教育股】新東方中期轉蝕68億元 裁員、終止學習中心租賃致成本颷54%

【09：39】ATM反彈，阿里巴巴 （09988） 開市後轉升0.7%；騰訊 （00700） 升0.3%；美團 （03690） 升逾1%。

【09：39】【新股IPO】樂普生物2157首掛平開 惟走勢反覆現跌3%

【09：36】小鵬汽車 （09868） 逆市跌逾4%；理想汽車 （02015） 升近2%。

【09：34】恒生 （00011） 未止跌，股價昨挫一成後，今早再逆市跌逾1%，低見146.6元。

【09：23】【資源股】紫金合營銅礦擬擴產兩成 成為全球第四大產銅礦山

【09：23】恒生指數開報23617點，升97點。渣打 （02888） 除淨升逾3%；滙豐 （00005） 反彈逾2%；阿里巴巴 （09988） 逆市續跌逾1%。

【09：13】期指開報23585點，高開11點。

【09：06】樂普生物 （02157） 今日掛牌，昨暗盤微升。富途暗盤收盤報7.14元，升0.1%。

【新股IPO】樂普生物2157明掛牌 暗盤微升0.1%、一手帳面賺10元

【08：40】恒指黑期升約160點，報23632點；道指期貨升145點，報33742點。

【08：05】【新股IPO】江西銅計劃分拆子公司上市 江銅銅箔供貨予電動車

【07：45】【業績】ASM太平洋去年盈利按年大升近4倍 末期息增三成至2.6元

【07：45】【開市9點半】林鄭：中央無要求封城、3月推全民檢測 滙豐全年派息增6成

【07：45】港股ADR收報23579點，升58點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報57.88元，較港收市價高1.43元或2.5%；騰訊 （00700） ADR折合報439.6元，較港收市價低5.2元或1.2%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報110.14元，較港收市價低1.26元或1.1%。

更多港股ADR及中概股收市：

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【07：30】俄烏危機升級，俄羅斯派兵進入烏克蘭兩個親俄地區維和 ； 美國總統拜登周二宣布制裁俄主權債和銀行，揚言把俄羅斯政府排除在西方金融體系之外。美股如坐過山車，道指尾段一度瀉逾700點，收市跌482點，報33596點；標指跌44點，報4304點；納指跌166點，報13381點。

即睇美股收市：

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責任編輯：梁浩碩