【俄烏衝突】美俄外長會晤取消　美國三大指數瀉1%、道指收市創去年6月低

▲ 【俄烏衝突】美俄外長會晤取消 美國三大指數瀉1%、標指收市創創去年10月低

美俄外長會晤取消，而隨着俄羅斯軍隊進入烏克蘭兩個親俄的地區，美國亦加大制裁，美國道指昨收33596點，跌482點或1.4%，標普500指數跌1%，報4304點，兩者均自高位回調一成，以收市價計，標指創去年10月低，道指更創去年6月低。納指昨跌1.2%，報13381點，自去年11月16212高位累跌近17.4%。

美國國務卿布林肯宣布取消原定於2月24日在日內瓦與俄外長拉夫羅夫的會見，而美國總統拜登與俄羅斯總統普京之間的會晤亦肯定已不在計劃之內，白宮確認拜登和普京會面取消。

另外，美國總統拜登宣布， 美國將對俄羅斯採取第一批 制裁行動，包括 全面 制裁 兩大金融機構VEB銀行和從事國防交易的 俄羅斯軍事 銀行（Promsvyazbank），並同時制裁俄羅斯主權債務。

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