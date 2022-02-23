  • 10°C
香港時間 : 2022223日 (三) 09:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【俄烏衝突】美俄外長會晤取消　美國三大指數瀉1%、道指收市創去年6月低

股市 08:44 2022/02/23

分享：

【俄烏衝突】美俄外長會晤取消　美國三大指數瀉1%、標指收市創創去年10月低

美俄外長會晤取消，而隨着俄羅斯軍隊進入烏克蘭兩個親俄的地區，美國亦加大制裁，美國道指昨收33596點，跌482點或1.4%，標普500指數跌1%，報4304點，兩者均自高位回調一成，以收市價計，標指創去年10月低，道指更創去年6月低。納指昨跌1.2%，報13381點，自去年11月16212高位累跌近17.4%。

美國國務卿布林肯宣布取消原定於2月24日在日內瓦與俄外長拉夫羅夫的會見，而美國總統拜登與俄羅斯總統普京之間的會晤亦肯定已不在計劃之內，白宮確認拜登和普京會面取消。

另外，美國總統拜登宣布，美國將對俄羅斯採取第一批制裁行動，包括全面制裁兩大金融機構VEB銀行和從事國防交易的俄羅斯軍事銀行（Promsvyazbank），並同時制裁俄羅斯主權債務。

相關文章：

【俄烏衝突】英德公布制裁行動　首相約翰遜：對俄羅斯五家銀行實施制裁

【俄烏衝突】天然氣價格急升7%　分析歐洲對俄羅斯能源進口依賴有幾高？

【俄烏衝突】俄鋁放量大瀉19%　俄羅斯大亨急增貨值8億淡倉　俄羅斯股匯債三殺全崩、美國禁止貿易或金錢往來

編輯：姚卓然

美股 國防 制裁 標準普爾500指數 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數

上一篇文章

【ET開市直擊】俄烏戰火蔓延港股 全民檢測有冇影響？（歡迎觀眾問股）

下一篇文章

【財政預算案】差餉制度傳改為累進制　自住物業差餉或有減免
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【俄烏衝突】俄鋁放量大瀉19%　俄羅斯大亨急增貨值8億淡倉　俄羅斯股匯債三殺全崩、美國禁止貿易或金錢往來
【俄烏衝突】俄鋁放量大瀉19%　俄羅斯大亨急增貨值8億淡倉　俄羅斯股匯債三殺全崩、美國禁止貿易或金錢往來
【阿里巴巴】阿里巴巴開市即插5%　螞蟻集團傳遭監管機構新一輪摸底排查、合作國企及金融機構均須上報
【阿里巴巴】阿里巴巴開市即插5%　螞蟻集團傳遭監管機構新一輪摸底排查、合作國企及金融機構均須上報
【美股收市】美歐制裁俄羅斯 道指瀉482點 油價撲100關
【美股收市】美歐制裁俄羅斯 道指瀉482點 油價撲100關
【HSBC滙豐業績】滙豐倫敦股價收市靠穩　去年多賺逾一倍、全年派息25美仙符預期　再回購最多10億美元
【HSBC滙豐業績】滙豐倫敦股價收市靠穩　去年多賺逾一倍、全年派息25美仙符預期　再回購最多10億美元
【恒指ADR+夜期】滙豐ADR高港2.5%　恒指夜期收市跌77點（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】滙豐ADR高港2.5%　恒指夜期收市跌77點（不斷更新）
【全民檢測】特首林鄭月娥：中央無要求封城　全港強檢3次、樣本會送內地　晚市禁堂食直至4.20（不斷更新）
【全民檢測】特首林鄭月娥：中央無要求封城　全港強檢3次、樣本會送內地　晚市禁堂食直至4.20（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款