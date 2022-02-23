【財政預算案2022】差餉制度改為累進制最多付12%　自然人首個住宅物業才獲免差餉　分階段實行

財政司司長陳茂波今發布2022年《財政預算案》，總結差餉制度檢討成果。陳茂波表示，會更針對性地提供差餉寬減，每人只可從一家住宅獲差餉寬免，並會實行累進差餉制度，會按應課差餉租值徵收5%、8%、12%。

陳茂波指，差餉制度的修改將牽涉差餉物業估價署資訊科技系統的重大改動，政府會分階段落實上述修改建議。

針對性地提供差餉寬減上，財政預算案預計，日後住宅物業的差餉寬減僅限合資格並且是自然人的業主，就名下一個住宅物業申請寬減。

陳茂波指，新政考慮到社會過往關注擁有多個住宅物業的業主在現行差餉寬減安排下可多重受惠，以2022／23年度的差餉寬減上限作為參照，新安排可讓政府於日後推行一次性差餉寬減措施時節省約31億元。

陳茂波：引入累進稅制

財政預算案也提出引入累進制，由現時劃一按應課差餉租值徵收5%，改為按物業愈貴差餉愈高，分為3階級。

1）應課差餉租值為55萬元或以下的住宅物業：按租值5%徵收

2）應課差餉租值超過55萬元的住宅物業

首55萬元租值：按百5%徵收差餉

其後25萬元租值：按8%徵收

超出80萬元租值：按12%徵收

陳茂波指，累進制更能反映「能者多付」的原則，預計約4.2萬個住宅物業受影響，佔整體私人住宅物業的總數約2%，政府收入每年可增加約7.6億元。

時間表上，港府我們會於2023/24年度內落實住宅物業差餉寬減的建議，繼而會於2024/25年度內就住宅物業引入累進差餉制度。政府稍後會就差餉制度檢討結果、有關建議的細節及落實時間表諮詢立法會財經事務委員會。

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