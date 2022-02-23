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【資源股】江西銅計劃分拆子公司上市　江銅銅箔供貨予電動車

股市 08:05 2022/02/23

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【新股IPO】江西銅計劃分拆子公司上市　江銅銅箔供貨予電動車

江西銅 （00358） 計劃將其持股七成的江銅銅箔公司分拆上市。公司指，是次分拆上市不會導致公司股權結構發生變化，公司仍將控股江銅銅箔，江銅銅箔的財務狀況和盈利能力仍將反映在公司的合併報表中， 不會損害公司的持續盈利能力。

江銅銅箔主要從事各類高性能電解銅箔的研發、生產與銷售，主要產品按應用領域包括電子電路銅箔和鋰電銅箔。電子電路銅箔是覆銅板、印製電路板的重要基礎材料之一，印製電路板廣泛應 用於通訊、光電、消費電子、汽車、航空航天等眾多領域。

公司生產的電子電路銅箔產品主要有高溫高延伸銅箔（HTE箔）、反轉處理銅箔（RTF箔）等，主要產品規格有12μm-140μm等，覆蓋規格廣泛。最近三年銷售的產品規格主要為4.5μm、6μm、8μm、9μm的鋰電銅箔。

同時，江銅銅箔生產的鋰電池銅箔產品主要為動力電池用鋰電池銅箔、 數碼電子產品用鋰電池銅箔、儲能用鋰電池銅箔，最終應用在新能源汽車、電動自行車、3C數碼產品、儲能系統等領 域。

是次籌劃分拆上市的目的是有利於提升江銅銅箔的品牌知名度及影響力，強化江銅銅箔在專業領域的競爭地位和優勢，增強電解銅箔業務綜合競爭力，並提升融資效率，降低資金成本。

【石Sir一周前瞻及異動股】大酒店、中國有色礦業、周大福、陽光油砂、康希諾生物、長飛光纖光纜

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編輯：姚卓然

港股 新能源 江西銅業（00358） 分拆 IPO
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