【業績】ASM太平洋去年盈利大升近4倍、末期息增三成至2.6元　CEO黃梓達：今季客戶訂單勢頭繼續強勁（第二版）

▲ 【業績】ASM太平洋去年盈利按年大升近4倍 末期息增三成至2.6元

ASM太平洋 （00522） 公布全年業績。受惠於高經營槓桿及集團策略性措施帶來的利潤效應，ASM太平洋全年盈利31.8億元創新高，按年升398.8%，每股基本盈利7.72元，派末期息每股2.6元，按年增加三成。

問及今年半導體短缺會否繼續帶動公司產品需求，ASM太平洋行政總裁黃梓達在記者會表示，近期消費性產品帶動半導體需求，造成半導體供應短缺，情況對於ASM太平洋等設備供應商是好事，但同時，由於該等設備同樣需要安裝半導體芯片才能付運，意味生產部分產品時須面臨供應鏈挑戰，預計情況會延續未來數季。

ASM太平洋現升1.76%，報83.75元。

ASM太平洋：今季客戶訂單勢頭強勁 早前取得TCB 1億美元重大訂單將陸續入賬

對於今季表現概況，黃梓達透露，根據今年首月的數據，暫時今季客戶訂單勢頭強勁，不過去年首季基於入賬較多，造成基數較高。黃梓達補充，正如早前所公布，ASM太平洋最近贏得新一代晶片與晶圓 TCB（熱壓焊接）的重大訂單，涉及近1億美元，當中大部分會在今季入賬，而且過去數季汽車及能源業務持續強勁，同時客戶對先進封裝工具的興趣愈來愈高。

截至去年底，未完成訂單總額約12.9 億美元，黃梓達透露，上述近半訂單會在今季完成，而大部未完成訂單可以在今年首兩季消化，不過部分先進封裝工具基於技術難度等，需時更長，需要6個至9個月才能消化。

隨著產能提高 更多芯片須要封裝印刷電路板 有利SMT業務

黃梓達又稱，上季SMT解決方案分部的入賬增長較第3季好，趨勢有望延至今季。黃梓達預計，隨著去年全球出產更多芯片，意味更多芯片須要封裝印刷電路板，認為SMT業務將會受惠上述趨勢。

ASM太平洋研發開支會一向維持在收入的10%左右，黃梓達指出，隨著公司加大研發先進封裝技術，研發開支比例有機會超過1成。黃梓達提到，今年資本開支約7900萬美元，金額或較過去2年高，但此前相關開支水平受到疫情影響，現時研發開支金額提高，涉及的設備投資也會增加。

ASM太平洋全年收入創新高

期內收入創新高，達219.5億元，按年增加49.3%，其中汽車、消費者和工業市場的收入貢獻均按年增加一倍以上。新增訂單總額同創新高，達261.2億元，按年增加65.6%。截至去年底，未完成訂單總額為100.6億元。毛利率為40.6%，按年增加563點子，經營利潤率為 18.9%，增加1,143點子。

ASM太平洋預期，今年供應鏈將依然充滿挑戰並將影響更廣泛的市場，惟受惠於強勁的未完成訂單，預期第一季度收入將介乎6.4億至6.9億美元之間，預測的中間數是集團第一季度收入的紀錄。

（第二版加入記者會）

責任編輯：梁浩碩、李哲毅

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