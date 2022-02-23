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【ET財經早點1分鐘】拜登首稱俄國開始入侵 制裁新融資 道指跌482點 夜期跌77點

股市 07:00 2022/02/23

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俄羅斯承認烏克蘭東部地區獨立後，市場焦點轉為英美反擊，對俄羅斯實施經濟制裁。英國率先制裁5間銀行及3名富豪。

其後拜登正式形容俄羅斯已開始入侵烏克蘭，宣布制裁俄羅斯主要銀行及軍事銀行，禁止與美國主要機構交易，預期有效地將銀行排除在全球儲備貨幣美元的交易之外，並同時宣布將俄羅斯主權債實施全面制裁。

拜登指出，這意味著切斷了俄羅斯與西方的融資聯繫，即再不能從西方籌集資金及發行新的債務。未來幾日將針對普京朋友圈制裁。

另外拜登表示，北約增援部隊繼續以防禦式的運作。隨着俄羅斯部署下一步行動，美國亦部署下一步準備。

道指曾跌700點 油價回順

拜登宣布制裁後，道指一度急跌超過700點，收市跌482點，納指跌百分之一。不過，拜登避免了對俄羅斯最嚴厲的制裁，油價隨即回順，有利美國紓緩通脹壓力。

布蘭特期油高見99.5美元，收市升百分之一，回順至96美元水平。

夜期跌77點 騰訊ADR靠穩

港股方面，美國與中國的關係成為危機中的另一個焦點，反映中概股走勢的納指金龍中國指數跌百分之四，蔚來汽車及金融壹賬通跌百分之六。阿里巴巴美股、騰訊ADR較港股收市價低百分之一，夜期跌77點。

欄名 : ET財經早點1分鐘

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