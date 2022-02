【ET開市直擊】俄烏戰火蔓延港股 全民檢測有冇影響？（附 Time Code）

美國及歐洲落實制裁俄羅斯,美股受累道指瀉482點,但港股今早未有跟隨下挫。恒生指數今早高開近百點後做好,早段升174點,高見23694點。獨立股評人唐牛今早於《ET開市直擊》為你分析市況,解答股票疑難。

Time Code

02:20 - 美股焦點及上日表現

03:08 - 美股及外圍市況+港股ADR表現

03:41 - 亞太股市早段市況速報

04:10 - 美對俄採取第一批制裁行動 局部戰爭局勢影響有幾大?

05:35 - 真正開戰機會有幾高? 美國口水戰?

06:30 - 局部開戰影響聯儲局加息 加息幅度或減資金泊落債市

08:03 - 港股上日市況速覽+北水盤路

08:45 - 今公布財政預算案 財爺派糖沖喜港股?

10:10 - 全民檢測料影響後市不大 業績期恒指睇咩位?

11:23 - 恒生 (00011) 業績盈利派息俱減 息口上升仍有利股價?

14:05 - 恒生 (00011) 息率僅3.4厘要換馬? 買香港電訊 (06823) 收高息更好?

15:39 - 滙控 (00005) 受惠信貸損失回撥 維持派息比率四成至五成半

18:21 - 滙控 (00005) 派息透明度較高 VS 恒生 (00011) 減息相對遜色

18:45 - 監管重臨科指創新低 趁反彈再造淡?

19:29 - 科技股博反彈要識揀 騰訊 (00700) 比美團 (03690) 值博

20:20 - ET個股推介:中海油 (00883) 俄烏相爭油股得利

21:35 - 港股開市初段市況速報

23:32 - 觀眾問股:友邦保險 (01299) 、渣打 (02888) 、滙豐 (00005) 邊隻入得過?

24:26 - 觀眾問股:渣打 (02888) VS 滙豐 (00005) 宜炒短綫轉身要快

25:45 - 觀眾問股:全民檢測兼推疫苗通行證 九倉 (01997) VS 新地 (00016) 影響不同?

27:50 - 觀眾問股:53元追入碧桂園服務 (06098) ,應該睇實咩位?

29:12 - 觀眾問股:中鐵建 (01186) 走勢如何,可上望多少?

31:36 - 恒指開市表現速報

32:09 - 觀眾問股:保利協鑫 (03800) 改名後有冇炒作?

34:25 - 觀眾問股:3.4元買入中糧家佳康 (01610) ,前景點睇?

35:29 - 觀眾問股:GX中國電車 (02845) 168元有貨,154元曾減倉,現時應該點樣處理?

37:27 - 觀眾問股:點睇貴金屬資源股? 紫金 (02899) 、江西銅 (00358) 、中鋁 (02600) 前景如何?

40:09 - 觀眾問股:香港科技探索 (01137) 應否再留意?

41:48 - 觀眾問股:中海外 (00688) 甚麼價位入貨好?

43:00 - 觀眾問股:美團 (03690) 200元有貨,點處理?

44:09 - 觀眾問股:阿里巴巴 (09988) 196元有貨,應該繼續守抑或走?

45:11 - 觀眾問股:SPDR金ETF (02840) 上望睇幾多?

46:22 - 觀眾問股:染藍新貴農夫山泉 (09633) 現價應否慢慢收集?

47:28 - 觀眾問股:香港電訊 (06823) 明公布業績,是否會炒作派息消息?

48:33 - 觀眾問股:龍源電力 (00916) 冇貨咩價位入?

50:12 - 恒指開市表現速報

50:30 - 消息股速報:ASM 太平洋 (00522) 、九毛九 (09922) 、玖龍紙業 (02689) 、新東方 (09901)

52:24 - 財經日誌提提你

