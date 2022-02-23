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【ET開市直擊】俄烏戰火蔓延港股 全民檢測有冇影響？（附 Time Code）

股市 08:45 2022/02/23

分享：

美國及歐洲落實制裁俄羅斯，美股受累道指瀉482點，但港股今早未有跟隨下挫。恒生指數今早高開近百點後做好，早段升174點，高見23694點。獨立股評人唐牛今早於《ET開市直擊》為你分析市況，解答股票疑難。

Time Code
02：20 - 美股焦點及上日表現
03：08 - 美股及外圍市況+港股ADR表現  
03：41 - 亞太股市早段市況速報
04：10 - 美對俄採取第一批制裁行動  局部戰爭局勢影響有幾大？  
05：35 - 真正開戰機會有幾高？   美國口水戰？   
06：30 - 局部開戰影響聯儲局加息   加息幅度或減資金泊落債市
08：03 - 港股上日市況速覽+北水盤路
08：45 - 今公布財政預算案   財爺派糖沖喜港股？
10：10 - 全民檢測料影響後市不大   業績期恒指睇咩位？
11：23 - 恒生 （00011） 業績盈利派息俱減   息口上升仍有利股價？
14：05 - 恒生 （00011） 息率僅3.4厘要換馬？  買香港電訊 （06823） 收高息更好？
15：39 - 滙控 （00005） 受惠信貸損失回撥  維持派息比率四成至五成半
18：21 - 滙控 （00005） 派息透明度較高 VS 恒生 （00011） 減息相對遜色
18：45 - 監管重臨科指創新低   趁反彈再造淡？   
19：29 - 科技股博反彈要識揀   騰訊 （00700） 比美團 （03690） 值博
20：20 - ET個股推介：中海油 （00883）   俄烏相爭油股得利
21：35 - 港股開市初段市況速報  
23：32 - 觀眾問股：友邦保險 （01299） 、渣打 （02888） 、滙豐 （00005） 邊隻入得過？  
24：26 - 觀眾問股：渣打 （02888） VS 滙豐 （00005）   宜炒短綫轉身要快
25：45 - 觀眾問股：全民檢測兼推疫苗通行證   九倉 （01997） VS 新地 （00016） 影響不同？
27：50 - 觀眾問股：53元追入碧桂園服務 （06098） ，應該睇實咩位？
29：12 - 觀眾問股：中鐵建 （01186） 走勢如何，可上望多少？
31：36 - 恒指開市表現速報
32：09 - 觀眾問股：保利協鑫 （03800） 改名後有冇炒作？
34：25 - 觀眾問股：3.4元買入中糧家佳康 （01610） ，前景點睇？
35：29 - 觀眾問股：GX中國電車 （02845） 168元有貨，154元曾減倉，現時應該點樣處理？
37：27 - 觀眾問股：點睇貴金屬資源股？ 紫金 （02899） 、江西銅 （00358） 、中鋁 （02600） 前景如何？
40：09 - 觀眾問股：香港科技探索 （01137） 應否再留意？
41：48 - 觀眾問股：中海外 （00688） 甚麼價位入貨好？
43：00 - 觀眾問股：美團 （03690） 200元有貨，點處理？
44：09 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 196元有貨，應該繼續守抑或走？
45：11 - 觀眾問股：SPDR金ETF （02840） 上望睇幾多？
46：22 - 觀眾問股：染藍新貴農夫山泉 （09633） 現價應否慢慢收集？
47：28 - 觀眾問股：香港電訊 （06823） 明公布業績，是否會炒作派息消息？
48：33 - 觀眾問股：龍源電力 （00916） 冇貨咩價位入？
50：12 - 恒指開市表現速報
50：30 - 消息股速報：ASM 太平洋 （00522） 、九毛九 （09922） 、玖龍紙業 （02689） 、新東方 （09901）
52：24 - 財經日誌提提你

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*烏克蘭、俄羅斯局勢反覆怎解讀？重溫《開市追揸沽》助你看清形勢，做好一周部署* 【按此速睇－附time code】

欄名 : ET開市直擊

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