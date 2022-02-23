【ET開市直擊】俄烏戰火蔓延港股 全民檢測有冇影響？（附 Time Code）

美國及歐洲落實制裁俄羅斯，美股受累道指瀉482點，但港股今早未有跟隨下挫。恒生指數今早高開近百點後做好，早段升174點，高見23694點。獨立股評人唐牛今早於《ET開市直擊》為你分析市況，解答股票疑難。

Time Code

02：20 - 美股焦點及上日表現

03：08 - 美股及外圍市況+港股ADR表現

03：41 - 亞太股市早段市況速報

04：10 - 美對俄採取第一批制裁行動 局部戰爭局勢影響有幾大？

05：35 - 真正開戰機會有幾高？ 美國口水戰？

06：30 - 局部開戰影響聯儲局加息 加息幅度或減資金泊落債市

08：03 - 港股上日市況速覽+北水盤路

08：45 - 今公布財政預算案 財爺派糖沖喜港股？

10：10 - 全民檢測料影響後市不大 業績期恒指睇咩位？

11：23 - 恒生 （00011） 業績盈利派息俱減 息口上升仍有利股價？

14：05 - 恒生 （00011） 息率僅3.4厘要換馬？ 買香港電訊 （06823） 收高息更好？

15：39 - 滙控 （00005） 受惠信貸損失回撥 維持派息比率四成至五成半

18：21 - 滙控 （00005） 派息透明度較高 VS 恒生 （00011） 減息相對遜色

18：45 - 監管重臨科指創新低 趁反彈再造淡？

19：29 - 科技股博反彈要識揀 騰訊 （00700） 比美團 （03690） 值博

20：20 - ET個股推介：中海油 （00883） 俄烏相爭油股得利

21：35 - 港股開市初段市況速報

23：32 - 觀眾問股：友邦保險 （01299） 、渣打 （02888） 、滙豐 （00005） 邊隻入得過？

24：26 - 觀眾問股：渣打 （02888） VS 滙豐 （00005） 宜炒短綫轉身要快

25：45 - 觀眾問股：全民檢測兼推疫苗通行證 九倉 （01997） VS 新地 （00016） 影響不同？

27：50 - 觀眾問股：53元追入碧桂園服務 （06098） ，應該睇實咩位？

29：12 - 觀眾問股：中鐵建 （01186） 走勢如何，可上望多少？

31：36 - 恒指開市表現速報

32：09 - 觀眾問股：保利協鑫 （03800） 改名後有冇炒作？

34：25 - 觀眾問股：3.4元買入中糧家佳康 （01610） ，前景點睇？

35：29 - 觀眾問股：GX中國電車 （02845） 168元有貨，154元曾減倉，現時應該點樣處理？

37：27 - 觀眾問股：點睇貴金屬資源股？ 紫金 （02899） 、江西銅 （00358） 、中鋁 （02600） 前景如何？

40：09 - 觀眾問股：香港科技探索 （01137） 應否再留意？

41：48 - 觀眾問股：中海外 （00688） 甚麼價位入貨好？

43：00 - 觀眾問股：美團 （03690） 200元有貨，點處理？

44：09 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 196元有貨，應該繼續守抑或走？

45：11 - 觀眾問股：SPDR金ETF （02840） 上望睇幾多？

46：22 - 觀眾問股：染藍新貴農夫山泉 （09633） 現價應否慢慢收集？

47：28 - 觀眾問股：香港電訊 （06823） 明公布業績，是否會炒作派息消息？

48：33 - 觀眾問股：龍源電力 （00916） 冇貨咩價位入？

50：12 - 恒指開市表現速報

50：30 - 消息股速報：ASM 太平洋 （00522） 、九毛九 （09922） 、玖龍紙業 （02689） 、新東方 （09901）

52：24 - 財經日誌提提你

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