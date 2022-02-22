【堂食禁令】外賣成疫下新常態 調查：六成受訪港人將外送服務 視為生活必需品

食物外送平台戶戶送今日（22日）公布，首份以香港市場為主的《「知」味香港》調查報告。報告發現，經過兩年抗疫，六成受訪港人將外送服務視為生活必需品，並因此帶動對外送服務的需求。

過去兩年，面對本地的社交距離措施和堂食限制，71%的受訪者認同食物在他們的心理健康上扮演重要角色，另有65%的受訪者表示希望控制自己的營養水平。這反映出疫情似乎某程度上讓更多人習慣在家進膳。

戶戶送發現本地的點餐次數錄得明顯增長，超過半數受訪港人（55%）表示在過去一年訂購外賣的次數（包括外送及自取）有一定增加或明顯增加。在訂單增長未有放緩跡象下，自取和外送服務逐漸成為餐廳在業務和營運規劃上不可或缺的一環，反映餐廳應進一步完善他們的外送選項，爲求讓顧客在家中也可享用豐富美食。隨著新的生活習慣和常態日漸形成，60%的香港人現將外送服務視為必需品。

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報告顯示，當在網上訂餐時，香港人大多以味蕾為先。38%的受訪者指出在選餐時，口味和味道最為重要。其他選擇外賣的重要考慮因素還包括：能否滿足其特定的飲食要求（30%）和知道食物由專業廚師烹調（26%）。然而，社交媒體的意見卻是所有因素中排行最低，只有20%的受訪者認為重要。

戶戶送又發現，在3個受訪市場（包括英國、法國和香港）當中，香港人最喜歡下廚，有超過一半的受訪者（51%）同意或十分同意烹飪是他們的愛好。基於全球疫情令他們的日程變得更有彈性，52%的香港人表示他們有更多空閒時間。單是與去年相比，超過43%的受訪者表示他們更大機會自己下廚，意味著本地生活百貨送遞市場的增長潛力不容忽視。

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責任編輯：龍紀瑩