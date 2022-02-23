【Citi Plus】花旗Citi Plus推出1周年　客戶年齡中位數35歲

▲ Citi Plus推出1周年 客戶年齡中位數35歲

花旗銀行指全數碼理財服務Citi Plus 2月22日踏入一週年，推出至今尤其受年輕客戶歡迎，客戶年齡中位數為35歲。在過去一年，Citi Plus客戶人數持續上升，2021年第四季新客戶總人數較第三季上升超過 35%，客戶平均結餘超過10萬元，數碼活躍客戶佔 84%。除存款外，Citi Plus 客戶在外幣及按揭服務的參與度亦持續增長。

花旗推出「CitiPlus 1歲生日啦! Chill住賺 瘋狂人人賞」。新客戶首5萬元存款可享高達7.8%額外儲蓄年利率、成功申請 Citi Plus信用卡可獲贈Apple AirPods Pro。全新Citi Plus 客戶或現有Citibank客戶轉為 Citi Plus客戶，可享280元現金獎賞、每單買賣港股及美股交易佣金分別只需8港元及1美元。另外，以Citi Plus Mastercard扣賬卡及信用卡於指定合作商戶消費， 可享高達12%回贈。 花旗又推出推薦人獎賞，成功邀請親友開戶兼申請Citi Plus信用卡，推薦人及受邀親友都可各獲高達300元現金回贈。

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