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【2022預算案】今個財年續派消費券　加碼至每人1萬元　回顧過往港府4度「派錢」

理財智慧 11:31 2022/02/23

分享：

財政司司長陳茂波今（23日）發表新一份《財政預算案》，去年財爺宣布派發5000元電子消費券，人人有份，相信大家都感受到這個「苦中一點甜」。近來疫情轉趨嚴峻，防疫措施收緊，各界都陷入水淨火熱中，社會及不少立法會議員都期望當局再次「全民派錢」。

消費券詳情：

金額加碼至1萬元

分兩期發放，每輪電子消費券金額為5000元，

預計惠及660萬人，涉及664億元財務承擔

陳茂波表示，透過去年推出的消費券計劃所收集的登記資料，會在4月份先向超過630萬名已成功登記的市民發放5000元消費券，餘額會跟新符合資格人士的消費券一起在年中分批發放。

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不過電子消費券非政府首次派錢，回歸後2011年時任財爺曾俊華，曾於向18歲以上港人派發6000元。至陳茂波上任後於2019年經「關愛共享」計劃，向合資格市民派錢4000元；前年也曾直接派發1萬元。疫情壓力下，港府去年首次推出消費券計劃，在各方幫助和合力推動下，有效地提振了市場氣氛、刺激了本地消費、加速了經濟復蘇，參加去年的經驗今次為第5次「派錢」，今次《iMoney》為一眾讀者回顧過去港府有何「還富於民」政策。

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2011年，時任財政司司長曾俊華於2月的《財政預算案》宣布「$6,000計劃」，最初曾俊華有意仿照2008至2009財年的其中一項措施，但不設收入上限向所有市民的強積金戶口一次性注入6,000元，但此做法受到不少非議，被指「遠水不能救近火」。曾俊華後來於3月宣布，改為向年滿18歲的香港永久性居民一次性發放6,000港元，這種直接派發現金予市民的計劃，為香港開埠以來首次。

陳茂波於2018年公布經「關愛共享計劃,向合資格人士派發最多4,000元，當時初步估計受惠人數達280萬人，涉及金額達110億元。該計劃合資格條件主要有4，分別是年滿18歲常居港的香港人；沒有在港擁有任何物業；沒有領取綜援、長者生活津貼、高齡津貼或傷殘津貼；以及在2017/18年度沒有繳交薪俸稅或退稅少於4000元。

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不過關愛共享計劃遭到不少批評，除了該計劃行政成本約3.11億元，以280萬名受惠人計算，每宗申請的行政成本最少110元，成高不低；申請的手續亦相當繁複，只接受紙本申請，更引申至人手不足、程序混亂、進度緩慢等問題。陳茂波於2019年在電台節目談及派發現金時，承認關愛共享計劃的效果不理想。

吸收了上一次派錢的不足之處後，陳茂波於2020年的全民獲1萬元的派錢方案就簡潔了不少，參考了2011年的派錢方案真正做到還富於民。只要在2021年3月31日或之前年滿18歲，並為香港永久性居民就可獲1萬元。合資格人士透過本地銀行網上登記進行，便可透過指定的個人戶口收取款項；沒有銀行戶口的人士會以支票形式獲派相關款項。

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至去年，本港受到新冠疫情影響，為了提振本地經濟，決定向年滿18歲的合資格香港居民分期發放5000元的電子消費券。政府於同年6月公布計劃，並選定4間指定儲值支付工具，包括八達通、Tap&Go拍住賞、支付寶香港及微信支付香港版，讓市民分期領取5,000元消費券。

與之前的派錢不同，除了不能儲存起來，5000元的電子消費只能用於本地零售、餐飲與服務業的實體舖頭與網上商店，也可用來乘搭公共交通；但就不可以用來繳付政府收費、教育開支、金融產品服務及捐款等等。

不過以電子形式派錢亦有些問題為人詬病，其一是消費券登記方法主要為網上登記，對於不諳使用電腦的長者而且有一定難度。9月初就有大批長者因未能如期領取電子消費券，到太子始創中心消費券計劃秘書處登記，一度有數百人在烈日下排隊輪候，並引起在場人士鼓譟。是次計劃另一爭議點是高昂的行政費，計劃估計涉及總額6億元行政費，有學者認為派錢更直接。

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撰文 : 陳楚琨

紓困措施 疫情 就業 稅務 補貼 陳茂波 香港 財政預算案 金融 財政司
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