▲ 【互聯網監管】中國支付清算協會稱現行個人收款碼不停用 支付寶、微信支付：用戶可自由升級個人經營碼

早前傳出螞蟻集團支付寶、騰訊 （00700） 微信支付個人收款碼即將被禁止完全商用，其後人行有關部門表示說法有誤。今日中國支付清算協會發布了關於優化條碼支付服務的公告，組織會員單位會新設「個人經營收款碼」，用戶可自由選擇使用。用戶使用「個人經營收款碼」，服務不減、體驗不變，賦碼過程免費，並可享受更高效的交易對賬等服務。

公告又稱，現行「個人收款碼」不關閉、不停用、功能不變。中國支付清算協會提醒會員要尊重用戶的知情權和選擇權，會員單位要暢通渠道，加強對用戶的溝通和解釋，避免不法分子藉機詐騙。下一步，中國支付清算協會將指導會員單位，持續完善收款碼服務功能，增強條碼支付安全性，更好地滿足用戶多樣化支付需求，維護用戶合法權益，營造良好市場環境。

微信官方發布關於個人收款碼相關情況的公告，3月1日之後，個人收款碼可繼續使用，不過會結合用戶收款情況，將陸續通過微信收款助手消息通知等方式發出邀請，在用戶自願情況下提供個人經營收款碼，免費領取物料碼牌，還能享受經營賬本、經營分析等更多權益和服務。

支付寶同樣公告，下月起，支付寶的個人收款碼可以升級「個人經營收款碼」升級過程完全免費。升級後，原有的收錢免費、提現免費等權益將繼續享有，還將會享有更高的「敢收敢賠」保障額度等權益。同時，用戶原有個人收款碼不停用、不關閉、功能不變。

相關文章：

【電子錢包】WeChat Pay HK再推抽獎活動吸客 用戶有機會贏8,888元新春消費金或iPhone 13 Pro

【互聯網監管】支付寶與銀聯雲閃付全國實現收款碼掃碼互認

【互聯網監管】人行回應微信支付寶收款碼管理：消費者日常支付體驗不受影響