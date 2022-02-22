【內房危機】世茂就60億元人幣信託還款計劃　與中信信託未達成共識

▲ 世茂就60億元人幣信託還款計劃與中信信託未達成共識

世茂集團 （00813） 本月中就深港國際中心項目60億元人民幣信託召開投資人會議，計劃展期兩年兌付。中信信託發布有關深圳龍崗融資集合資金信託計劃第四次臨時信息披露報告，指出目前中信信託尚未就60億信託還款計劃與世茂達成一致。

截至2月17日，中信信託未足額收到世茂方按交易文件約定應付債券本金及利息。受託人將繼續與世茂協商，敦促其履行還款義務，並保留採取進一步措施權利。

世茂深港國際中心項目105套房產解封

另外，報告指，因建設施工合同糾紛，中建三局三公司此前申請財產保全措施，導致世茂深港國際中心項目178套房產被司法查封，對應的銷售備案總價20.93億元，訴爭案件標的金額約2.2億元。

由於查封財產價值超過案件標的金額，深圳世茂向當地法院申請解除超額查封房屋的財產保全措施。深圳市龍崗區人民法院於2月21日出具了《民事裁定書》，解除了其中105套房產的查封，解除查封的公寓對應銷售備案總價11.59億元。

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