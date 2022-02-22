【恒大危機】 恒大退出東莞地產項目 光大集團接手

處於財務壓力中國恒大(03333)再傳退出項目投資。據天眼查資料顯示，恒大悅瓏花園建設單位東莞，位於東莞市鴻釧房地產開發有限公司發生股東變更，恒大地產集團廣東房地產開發有限公司退出，由央企光大集團接盤。

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2020年５月，恒大以總價29.88億元人民幣競得廣東東莞企石鎮江邊村地塊，樓面價每平方米8,594元人民幣，溢價率17.7％。項目將配套建設高端商住、辦公區。翌月項目地塊完成投資備案，備案名「悅瓏花園」，對外名稱「恒大悅龍台」，目前該項目一共取證951套。

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另外據內地傳媒報道，恒大集團日前召開足球管理會議，主席許家印表示，將會繼續經營足球事業，表示未來廣州隊的定位將是「搖籃和平台」。

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