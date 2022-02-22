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【恒大危機】 恒大退出東莞地產項目 光大集團接手

股樓投資 23:31 2022/02/22

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處於財務壓力中國恒大(03333)再傳退出項目投資。據天眼查資料顯示，恒大悅瓏花園建設單位東莞，位於東莞市鴻釧房地產開發有限公司發生股東變更，恒大地產集團廣東房地產開發有限公司退出，由央企光大集團接盤。

【大行點睇】國信證券建議朝4大主線選股 另推薦10隻港股  詳情請看【下一頁

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2020年５月，恒大以總價29.88億元人民幣競得廣東東莞企石鎮江邊村地塊，樓面價每平方米8,594元人民幣，溢價率17.7％。項目將配套建設高端商住、辦公區。翌月項目地塊完成投資備案，備案名「悅瓏花園」，對外名稱「恒大悅龍台」，目前該項目一共取證951套。

【騰訊700】騰訊再削電商業務 成立近兩年小鵝拼拼將停運  詳情請看【下一頁

另外據內地傳媒報道，恒大集團日前召開足球管理會議，主席許家印表示，將會繼續經營足球事業，表示未來廣州隊的定位將是「搖籃和平台」。

同場加映  【溫股知新】三項因素累港股 匯控部署勿亂估

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撰文 : 李尚毅

中國恒大（03333） 港股

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