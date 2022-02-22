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【美股焦點】梅西百貨上季業績勝預期　啟動20億美元回購、拒絕分拆電商業務　盤前曾升9%

股市 21:49 2022/02/22

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【美股焦點】梅西百貨上季業績勝預期　啟動20億美元回購、拒絕分拆電商業務　盤前曾升9%

美國零售商梅西百貨（Macy’s）（美：M）周二公布截至1月底的第4財季業績，期內收入約86.7億美元，按年增27.9%，超過預期的 84.7 億美元。淨利潤約7.42億美元，按年增3.6倍，不計及一次收益，調整後每股盈利2.45美元，高過預期的2 美元。

梅西百貨同時拒絕激進投資者 Jana Partners有關分折梅西百貨電子商務的要求，梅西百貨稱，一直在與諮詢公司 AlixPartners 合作，以考慮該業務的最佳發展路徑。梅西百貨又表示，完成當前的5億美元回購計劃後，將授權新的20億美元股票回購計劃，並將季度股息提高5%至15.75美分。

梅西百貨盤前曾升9%，現升6.5%，報25.7美元。

梅西百貨預計未來數月出現強勁消費者需求

上季正值假期季節，梅西百貨表示，上季節日帶動新增大約720萬客戶。梅西百貨首席執行官Jeff Gennette表示，儘管與新冠疫情造成業務中斷、供應鏈問題、勞動力短缺及通脹加劇，梅西百貨仍能取得穩健的業績。

梅西百貨預計，未來幾個月將出現積極的勢頭及強勁的消費者需求，然而通脹、供應鏈壓力和勞動力短缺等宏觀挑戰將持續存在，預計2022財年銷售額將在 244.6 億美元至 247 億美元之間，與 2021 年相比持平至增長 1%。

梅西百貨扭虧為盈的關鍵是公司已進行多項改革，例如推出更多自家品牌，改進會員計劃，徹底改造電商網站，並開設了外觀更現代的小型非商場商店。

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美股 梅西百貨（Macy’s，美：M）

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