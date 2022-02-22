【美股焦點】家德寶上季盈利增17%勝預期　料今年銷售額略顯積極增長　盤前先升後曾倒跌2.7%

▲ 【美股焦點】家得寶上季盈利增17%勝預期 料今年銷售額略顯積極增長 盤前先升後倒跌2.7%

美國家居建材用品零售商家德寶Home Depot（美：HD）公布2021年第4季業績，上季營收約357.2 億美元，按年增10.7%，好過預期的348.7 億美元；淨利潤爲33.52億美元，按年增長17.3%；每股盈利3.21 美元，好過預期的 3.18 美元。家德寶預計，2022財年每股盈利將處於低個位數增長，銷售額增長與同店銷售額略顯積極增長。

家德寶盤前曾升1.4%，其後曾倒跌近2.7%，低見346.23美元，現跌約2%。

家德寶上季交易量下降至 4.03億，2020年同期則為4.17億，但上季平均帳單金額升至 85.11 美元，上個財年同期則為 75.69 美元。每平方英尺零售銷售額也從2020年同期的 528.01 美元躍升至 571.79 美元，代表客戶的房屋裝修規模更大或聘請承包商。

家德寶提高季度股息15%至1.9美元 營運長Ted Decker接任CEO

家德寶2021財年全年營收爲1511.57億美元，按年增長14.4%；淨利潤爲164.33億美元，按年增長27.7%。

家德寶計劃將季度股息提高15%至每股1.90美元，相當於全年股息爲7.60美元；股息預計將於3月24日分派予3月10日前登記在冊的股東，也家德寶連續第140個季度派發股息。家德寶宣布，自3月起，營運長Ted Decker將接手首席執行官一職。即將卸任首席執行官的Craig Menear 將繼續擔任董事會主席。

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