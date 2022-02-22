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【全民強檢】參考澳門強檢經驗　德勤：員工彈性工作　可自行安排時間檢測

商業 21:26 2022/02/22

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環球企業相信全民檢測對運作不會構成嚴重影響。（資料圖片）

政府今日宣布將於3月內推行全民強制檢測，市民可按出生年份分批預約檢測。澳門亦曾進行全民檢測，環球企業相信對運作不會構成嚴重影響。

【全民強檢】返工時間去檢測？　企業：須預先安排人手避免「真空」

科技企業在疫情下較多採混合工作模式，容許員工在家工作，必要時才回公司，環球科企思科的香港部門亦然，該公司發言人更指出，由於疫情嚴重，該公司上周五已要求香港員工全數在家工作，而對業務運作亦影響不大。

員工離家去檢測可理解

問到強制檢測甚至可能實施禁足的影響時，發言人預期對業務持續運作影響不大，因為員工若需要離家檢測亦可以理解。就算實施禁足，員工亦可在家工作。在確診者數目增加之際，思科香港辦公室亦面對過同樣情況如所在的辦公大樓有確診者，發言人強調公司對疫情資訊堅持透明度高，資訊流動及安全至上。

其實澳門亦曾實施全民檢測，思科澳門辦事處員工當時亦實施在家工作，同事們再自行分配時間配合全民檢測，所以發言人相信若在港進行亦問題不大。

可自行安排時間檢測

德勤中國華南區主管合夥人歐振興表示，公司在澳門設有辦公室，而澳門在去年8月曾實行全民檢測，當時公司安排同事分批上班的時間，加上在疫情前已實施的彈性工作安排，令員工可以因應情況安排工作時間及地點。

至於香港方面，歐振興指，公司超過9成半的同事選擇彈性工作安排，他相信員工會因應自己的時間，配合政府的全民檢測安排，而公司亦於本星期向員工派發快速測試包，供他們進行檢測。憑著澳門先前的經驗及公司的工作安排，歐振興相信，同事可以適應，亦鼓勵他們配合政府安排。

【全民強檢】港府推全民強檢 　業界：只能無奈接受

【職場文化】混合工作管理策略　僱主兩年內轉變招聘要求

記者：彭振濠、廖淑瑩

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