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【全民檢測】港府公布全民檢測及延長限聚令至4月20日　零售商料生意跌7至8成

商業 21:09 2022/02/22

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特首林鄭月娥今晚公布新的防疫措施，現行的社交距離限制將以14天為周期，延至4月20日，並計劃午市堂食收緊至2人一枱。有零售商指，自1月中旬生意已受影響，目前每天有數千宗確診個案，限制延長是預期之內。

周生生大中華營運總經理劉克斌表示，1月中起生意已受影響，皆因往年客人在農曆年後，會為小朋友購買生肖飾品，但今年幾乎完全沒有。

【中小企營商】中小企電商收入按年增1成　 近9成正採用或打算投資數碼科技

零售商生意大跌逾半　冀獲減租
事實上，本地疫情大爆發，林鄭月娥公布全民強制檢測的詳情。劉克斌坦言，寧願全民強制檢測，一次性檢測找出患者。並解釋，由於近兩星期的影響最嚴重，員工及其家屬受感染，各分店陸續暫停營業，但平均2至3天才有檢測結果。他指出，在這期間有約一半分店關閉，生意額較第五波疫情前下跌一半。

【消費優惠】新一年繼續買筍貨　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）

FILA港澳及新加坡總經理廖寶賢也稱，近兩星期本地確診人數眾多，生意受到影響，有10%分店因為生意不好暫停營業。他續指，社交距離延長至4月20日，食肆和零售在此期間也沒有晚市，預計整體生意按年下跌達7至8成。

為了在疫市營商，他稱，目前與商戶聯手，與地產商商討租金寬減。並舉例，雖然英資地產商早已主動聯絡減租，但他們計劃向其他地產商商討。

【職場文化】混合工作管理策略　僱主兩年內轉變招聘要求

記者：馬意文

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