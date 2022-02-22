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【疫情資訊】全民強檢須做3次 按出生年份分批進行 設幾百間檢測中心

理財智慧 21:00 2022/02/22

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疫情於本港繼續肆虐，本港今日(22日)新增6,211宗確診個案，行政長官林鄭月娥於傍晚會見傳媒，交代疫情最新消息。林鄭月娥表示，下月將推行全民強制檢測，措施具有法律效力，不接受檢測人士將有作出處罰，希望重複做3次，檢測量能提升至每日不少於100萬次。

同場加映：【溫股知新】三項因素累港股 匯控部署勿亂估

林鄭月娥又指，將設立幾百個檢測中心，須檢必檢，暫時按身份證出生年份分批預約登記檢測，預約系統會設計關愛安排，市民可攜同2名家人一起檢測。

她又指，所有市民在做完核酸檢測後，會要求每日做快速檢測，政府亦會在市民完成核酸檢測後，分派快速測試包及口罩，讓他們每日在家中進行快速抗原測試。

 

【全城抗疫】宏利加強新冠肺炎保障措施 隔離、檢測、出現副作用都有得保 【下一頁

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同場加映：【青姐話】港股重心下移 惟信心不能移

 

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責任編輯：羅浩濂

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