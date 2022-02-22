【第五波疫情】信銀國際宣布14間分行暫停營業

上一篇文章
【第五波疫情】滙豐恒生中銀東亞多間分行停業、累計逾200間 一文看清各銀行最新營業安排（不斷更新）
中信銀行（國際）宣布，為了減少新型冠狀病毒在社區內傳播的風險，保障客戶和員工的安全，14間分行暫停營業直至另行通知，包括自動櫃員機支票及現金存入服務。另外，商務理財中心的營業時間亦已由17日起調整，星期一至五為上午9時至下午4時，星期六則休息，直至另行通知。
特首林鄭月娥：全港強檢3次、樣本會送內地 晚市禁堂食直至4.20，看【下一頁】
暫停服務分行如下
|
分行
|
地址
|
香港
|
皇后大道西
|
皇后大道西488號新安大樓地下
|
德輔道中
|
德輔道中61-65號華人銀行大廈
|
中信大廈
|
中環添美道1號中信大廈2樓202及207號舖
|
力寶中心
|
金鐘道89號力寶中心
|
北角
|
英皇道318-328號恒英大廈地鋪B3
|
太古城
|
太古城道18號太古城中心063號舖
|
九龍
|
尖沙咀
|
堪富利士道12號宏貿發展大廈3-5號地下
|
九龍城
|
福佬村道29-31號地舖及閣樓
|
九龍灣
|
宏開道8號其士商業中心地下商場7號
|
開源道
|
觀塘開源道54號豐利中心地下3號
|
新界
|
新都會廣場
|
興芳路223號新都會廣場四樓473C及473F號舖
|
大圍
|
沙田大圍道49-53號悅安大廈B舖
|
大埔
|
廣福道152-172號大埔商業中心地下G及H號舖
|
元朗
|
元朗青山公路元朗段171A-171B號澤榮閣地下
相關文章：【第五波疫情】滙豐恒生中銀東亞多間分行停業、累計逾200間 一文看清各銀行最新營業安排（不斷更新）