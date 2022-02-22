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【第五波疫情】信銀國際宣布14間分行暫停營業

股市 20:25 2022/02/22

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中信銀行（國際）宣布，為了減少新型冠狀病毒在社區內傳播的風險，保障客戶和員工的安全，14間分行暫停營業直至另行通知，包括自動櫃員機支票及現金存入服務。另外，商務理財中心營業時間亦已由17調整，星期一至五為上午9時至下午4時，星期六則休息，直至另行通知。

特首林鄭月娥：全港強檢3次、樣本會送內地　晚市禁堂食直至4.20，看【下一頁】

暫停服務分行如下

分行
地址
香港
皇后大道西
皇后大道西488號新安大樓地下
德輔道中
德輔道中61-65號華人銀行大廈
中信大廈
中環添美道1號中信大廈2202207號舖
力寶中心
金鐘道89號力寶中心
北角
英皇道318-328號恒英大廈地鋪B3
太古城
太古城道18號太古城中心063號舖
九龍
尖沙咀
堪富利士道12號宏貿發展大廈3-5號地下
九龍城
福佬村道29-31號地舖及閣樓
九龍灣
宏開道8號其士商業中心地下商場7
開源道
觀塘開源道54號豐利中心地下3
新界
新都會廣場
興芳路223號新都會廣場四樓473C473F號舖
大圍
沙田大圍道49-53號悅安大廈B
大埔
廣福道152-172號大埔商業中心地下GH號舖
元朗
元朗青山公路元朗段171A-171B號澤榮閣地下

 

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