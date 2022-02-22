【第五波疫情】信銀國際宣布14間分行暫停營業

中信銀行（國際）宣布，為了減少新型冠狀病毒在社區內傳播的風險，保障客戶和員工的安全，14間分行暫停營業直至另行通知，包括自動櫃員機支票及現金存入服務。另外， 商務理財中心 的 營業時間 亦已由 17 日 起 調整， 星期一至五為上午 9 時至下午 4 時，星期六則休 息，直至另行通知。

特首林鄭月娥：全港強檢3次、樣本會送內地 晚市禁堂食直至4.20，看【下一頁】

暫停服務分行如下

分行 地址 香港 皇后大道西 皇后大道西 488 號新安大樓地下 德輔道中 德輔道中 61-65 號華人銀行大廈 中信大廈 中環添美道 1 號中信大廈 2 樓 202 及 207 號舖 力寶中心 金鐘道 89 號力寶中心 北角 英皇道 318-328 號恒英大廈地鋪 B3 太古城 太古城道 18 號太古城中心 063 號舖 九龍 尖沙咀 堪富利士道 12 號宏貿發展大廈 3-5 號地下 九龍城 福佬村道 29-31 號地舖及閣樓 九龍灣 宏開道 8 號其士商業中心地下商場 7 號 開源道 觀塘開源道 54 號豐利中心地下 3 號 新界 新都會廣場 興芳路 223 號新都會廣場四樓 473C 及 473F 號舖 大圍 沙田大圍道 49-53 號悅安大廈 B 舖 大埔 廣福道 152-172 號大埔商業中心地下 G 及 H 號舖 元朗 元朗青山公路元朗段 171A-171B 號澤榮閣地下

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