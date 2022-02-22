【元宇宙】國家知識產權局收逾1.6萬件元宇宙商標申請　騰訊、小紅書被拒諸門外

▲ 中國內地國家知識產權局表示，其商標數據庫中，已收到約1.6萬件與元宇宙相關的中英文商標申請。（法新社圖片）

元宇宙（Metaverse）為近年來炙手可熱的話題。中國內地國家知識產權局昨（21日）接受內地傳媒《澎湃新聞》訪問表示，其商標數據庫中，已收到約1.6萬件與元宇宙相關的中英文商標申請。惟有多間國企，卻申請失敗。

報道提及，國家知識產權局表示截至目前，在商標數據庫中約有逾1.6萬宗「元宇宙」、「METAVERSE」等相關商標申請，並會依據《商標法》及其有關條例規定，依法對相關商標註冊申請予以審查。

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國家知識產權局強調，當局堅決反對及打擊「蹭熱度」、無明顯使用目的等的惡意商標申請。當局提醒，申請人申請商標時，應符合《商標法》的規定，而且遵守法律和誠實信用原則。

然而，內地傳媒《Pandaily》提到，於去年下旬，元宇宙概念就於內地持續升溫。多間國內企業如騰訊、生活分享平台小紅書、影片平台愛奇藝等，都曾申請元宇宙商標，但均失敗告終。可見內地對關於元宇宙商標的申請，把關得相當嚴厲。

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此外，中國內地移動通信協會的元宇宙產業委員於官方網站，發布關於互聯網新領域的產業公約，提出元宇宙業務應用於服務實體經濟。該委員會亦建議，應抵制以元宇宙為投機的經濟活動，以防止市場泡沫。

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責任編輯：吳嘉雯

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