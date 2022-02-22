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【恒生放榜】恒生銀行去年少賺16%遜預期 遭大摩嗌沽 股價急挫逾一成

股樓投資 20:00 2022/02/22

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恒生銀行（00011）中午公布去年業績，表現遜市場預期，加上多間大行唱淡，股價午後跌幅急擴，全日急挫10.2%，收報149元，成交額12億元。

同場加映﹕【青姐話】港股重心下移 惟信心不能移

恒生銀行公布，去年除稅前溢利減少16%至163.9億元，差過市場預期；派發第四次中期股息，每股1.8元，去年每股派息合共為5.1元，同樣少過市場預期。

【大行報告】瑞銀料社交距離措施或維持逾90日 2至3月零售或大跌兩成 看好領展疫市下跑贏行業【見下頁

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大摩指，恒生銀行去年下半年業績遠遜預期，盈利按年下跌32%至51.9億元，較市場預期低35%，更較該行預期低38%，主要由於各業務收入較預期疲弱，僅可部分被成本降低所抵銷。該行原預期恒生將派末期息每股2.2元，但結果為每股派1.8元。全年計每股股息亦減少，由2020年全年的5.5元，降至去年的5.1元。因此維持對恒生「減持」評級，目標價140.5元。

同場加映﹕【溫股知新】三項因素累港股 匯控部署勿亂估

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記者：郭秀慧

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港股 遜於預期 派息 目標價 每股派息 恒生銀行（00011）

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